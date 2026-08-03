Almudena Ariza revela cómo era trabajar con la Reina Letizia en TVE: «Lamentaba que la mandaran a cubrir los carnavales»

Almudena Ariza ha comentado en Me meto en un jardín (La 2) cómo fue trabajar con la Reina en TVE, donde ambas coincidieron durante la etapa profesional de Letizia Ortiz como periodista en los servicios informativos de la televisión pública. Ariza ha explicado a Mercedes Milá que doña Letizia lamentaba que le tocara dar cobertura a los carnavales.

Antes de conocerse su relación con Felipe VI, Letizia Ortiz Rocasolano desarrolló su carrera periodística, que llegó a su punto más álgido en TVE, donde obtuvo el mayor reconocimiento del público. A principios de la década de 2000, la televisión pública fue el escenario donde consolidó su figura profesional, no sólo como reportera, sino también como presentadora, y coincidió con Almudena Ariza.

Tras su paso por la agencia EFE, Bloomberg o CNN+, Letizia Ortiz se incorporó a TVE, donde experimentó una progresión vertiginosa dentro de la redacción. Formó parte del equipo del emblemático programa Informe Semanal, donde elaboró y presentó diversos reportajes de fondo. Destacó especialmente por informar sobre el terreno como enviada especial en acontecimientos internacionales y nacionales de envergadura.

La Reina abordó temas de distinta naturaleza, desde el desastre del Prestige en las costas de Galicia en el año 2002 hasta los atentados del 11-S en Estados Unidos, pasando por coberturas de índole más social y festiva, como los carnavales de Canarias. Precisamente este asunto era el que le traía de cabeza, según el testimonio de Almudena Ariza.

Ariza mencionó cómo recordaba a doña Letizia en su etapa profesional, que siempre le pareció una «mujer excepcional como persona», y comentó una anécdota con la Reina, de un momento en el que se encontraron en los pasillos de RTVE. Entonces, Ariza estaba a punto de irse a cubrir la guerra de Irak, y Letizia Ortiz le mencionó que «lamentaba que a ella la mandaran a cubrir los carnavales», ha revelado la periodista.

«Creo que lo que le hacía feliz era estar en la calle, y eso lo aplica a su forma de ser Reina, cuando se interesa por todo lo que pasa alrededor», ha matizado Ariza, que también abordó cómo fue ser reportera de guerra al mismo tiempo que tenía que hacer frente a la maternidad. Tras más de 30 años vinculada a RTVE, Ariza ha cubierto en primera línea conflictos como las guerras de Irak, Ucrania y Oriente Medio, o el terremoto y tsunami de Fukushima.

Letizia Ortiz y Almudena Ariza compartieron la redacción de los Servicios Informativos, que implicó la colaboración en algunos reportajes de Informe Semanal. Según Ariza, la Reina era una compañera exigente, perfeccionista y con una marcada vocación.

De hecho, Letizia Ortiz superó esa etapa en la que le tocó cubrir carnavales y se convirtió en el rostro visible de la edición matinal de los informativos, para después asumir la edición del Telediario 2, junto a Alfredo Urdaci. En el año 2000 fue galardonada con el Premio Mariano José de Larra de la Asociación de la Prensa de Madrid al periodista menor de treinta años más destacado del ejercicio. Su labor en pantalla se prolongó hasta el 31 de octubre de 2003, la víspera del anuncio oficial de su compromiso matrimonial con el entonces Príncipe de Asturias.