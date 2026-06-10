Maxi Iglesias relata su encuentro con la Reina Letizia y el «manotazo» que recibió por tocarla al posar: «¡Las manos quietas!»

El público ya conocía la existencia de la foto de Maxi Iglesias con la Reina Letizia, pero no la anécdota que hay detrás de esa imagen. Una historia que ha contado el actor a Marc Giró entre risas en Cara al Show (laSexta), donde el presentador ha sacado la instantánea para refrescar la memoria del intérprete.

Doña Letizia era Princesa de Asturias cuando Maxi Iglesias coincidió con ella en unos premios de moda. «Nos hicieron esa foto y en ese momento tenía la costumbre de… cuando te haces una foto, ¿cómo posas? Pues te acercas a la persona y pones una mano por encima del hombro si eres muy colega y, si no, pues aquí, ¿no?», explicó Maxi Iglesias, señalando la espalda.

Sin embargo, esa naturalidad al posar, «un gesto automático de la mayoría de la gente», activó todas las alarmas del guardaespaldas de la Reina Letizia: «De repente, noté cómo alguien… ¡Ay!», apuntó el actor, con una señal que sugería que recibió un manotazo en esa mano que extendió mientras se colocaba frente a la cámara junto a la Reina. «¡Manos quietas!», gritó una mujer del público del programa de laSexta, intentando ayudar a verbalizar lo que Maxi Iglesias intentaba explicar con gestos.

«Me hizo mucha gracia porque no era una posición incorrecta, era a mitad de la espalda, yo qué sé, y de repente noto el golpetazo… era una persona que iba detrás, a lo mejor para que la gente no toque», relató.

La anécdota con la Reina Letizia cambió la costumbre del actor a la hora de posar con la gente para hacerse fotografías. Ahora, antes de hacerlo, sí que piensa en cómo colocarse, sin rozar a su acompañante. «Desde entonces, cuando me hago fotos con la gente, parezco tonto porque pongo la mano, pero no llego a tocar», detalló.

Esto le sirvió también para fijarse en cómo acostumbran a hacer lo mismo otros actores, como Keanu Reeves, que siempre evita el contacto físico en las fotografías. «Por si acaso», matizó Maxi Iglesias.