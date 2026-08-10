Carmen Lomana, Estrella Morente o Victoria Federica: los looks de las invitadas VIP a la Gala Starlite

Marbella volvió a convertirse en el epicentro del glamour, la música y la solidaridad con una nueva edición de la Gala Starlite, una de las citas más emblemáticas del verano en la Costa del Sol. Una noche marcada por la presencia de numerosos rostros conocidos que, como cada año, no quisieron perderse esta celebración ya imprescindible en el calendario social.

La edición de este año estuvo inspirada en el espíritu Peace & Love, una temática que sirvió como hilo conductor de una velada en la que la moda volvió a tener un papel protagonista. La cantera de Nagüeles recibió a una larga lista de invitados VIP dispuestos a disfrutar de una noche de música, encuentros y solidaridad.

Entre los nombres que pasaron por la gala destacó Victoria Federica, habitual en las grandes citas sociales y una de las invitadas que más expectación genera cada vez que acude a un evento de estas características. También estuvo presente Estrella Morente, que volvió a demostrar su estrecha vinculación con el mundo de la cultura y el espectáculo.

Otra de las asistentes fue Irene Villa, que tampoco quiso faltar a una de las noches solidarias más consolidadas del verano marbellí. Junto a ellas, Carmen Lomana, una presencia habitual en este tipo de celebraciones, volvió a convertirse en uno de los rostros destacados de la alfombra roja.

La lista de invitados volvió a reflejar la capacidad de Starlite para reunir en un mismo espacio a representantes de la aristocracia, la televisión, la música, el cine, la moda y la sociedad española.

Más allá de los nombres propios, la moda volvió a convertirse en uno de los grandes focos de atención. Los asistentes interpretaron a su manera el código de vestimenta inspirado en el Peace & Love, aportando personalidad a una noche concebida para celebrar el verano y la solidaridad.

La Gala Starlite mantiene así su condición de gran cita social del verano en Marbella, un encuentro que año tras año reúne a las celebrities nacionales e internacionales más destacadas y que combina espectáculo, exclusividad y compromiso solidario en un escenario único.