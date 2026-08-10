Pedro Duque, ex astronauta, confirma la hora exacta del eclipse solar: «A las 20:30 llegará el anillo de diamante»

España se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para poder ver el eclipse total de Sol. Este fenómeno, que se podrá ver de forma total desde una amplia franja del norte peninsular y Baleares, será el primero de una serie de eclipses totales que se observarán de manera consecutiva entre 2026 y 2028.

Es por ello que el astronauta y exministro Pedro Duque ha explicado en un vídeo publicado en X cuáles serán algunos de los momentos más llamativos del eclipse. Según explica Duque, la totalidad será visible en una franja que recorrerá España desde Galicia hasta Castellón, además de Baleares. Fuera de ella, solo se verá de forma parcial. Uno de los instantes más llamativos será antes de que sea total. «Sobre las 20:30 llegará el anillo de diamante, el último rayo de sol que se cuela entre las montañas de la Luna. Veremos puntitos».

Eso son las conocidas perlas de Baily, que son pequeños destellos que aparecen cuando la luz solar atraviesa los valles y depresiones del relieve lunar. El exministro recuerda la importancia de llevar las gafas homologadas durante toda la fase. Aun así, Duque destaca un detalle que puede observarse sin mirar directamente al Sol.

💫 ¿Estás preparado para el eclipse de sol del próximo 12 de agosto? 🌕 ☀️ ➡️ Nuestro presidente, @astro_duque , nos explica paso a paso qué podrás ver, desde dónde y algunos consejos útiles para ese día…

⭕ Lo más importante, protégete bien y disfrútalo. #Eclipse2026 pic.twitter.com/FLAo0i4RjC — HispaSat (@Hispasat) July 28, 2026

Momento seguro para quitarse las gafas

El astronauta insiste en que las gafas se tienen que utilizar durante todo el proceso, incluido en el momento del anillo de diamantes. Solo cuando el sol esté oculto por completo por la Luna será posible retirarlas por unos instantes para ver la corona solar. La totalidad será por unos minutos, pero permitirá contemplar fenómenos difíciles de observar en otras circunstancias.

Uno de los detalles más llamativos del eclipse será que algunas aves y otro tipo de animales podrán ver afectado su comportamiento al interpretar la reducción de la luz como la llegada de la noche. También hay que tener en cuenta que su visión puede quedar dañada si miran directamente al Sol, por lo que lo recomendable es que se queden en el interior.