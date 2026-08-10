Estabilizado el incendio de Catí (Castellón) tras arrasar 754 hectáreas de las que 617 son forestales

Tres días después, el incendio de Catí, en Castellón, ha sido dado por estabilizado a las 16:00 horas de este lunes tras arrasar 754 hectáreas en las últimas horas, de las que 617 han afectado a suelo forestal. El fuego ha quedado perimetrado en un espacio de 22,8 kilómetros. Tres horas antes, a las 13.00 horas, se ha levantado la evacuación de los vecinos de la misma localidad. Es decir, que ya no está en vigor orden alguna de evacuación ni de confinamiento. Restan por volver tres personas que se encuentran realojadas en una residencia de mayores y lo harán este martes.

Por términos municipales, el fuego ha arrasado unas 404 hectáreas de Tirig. Y otras 350 en Catí. Se trata del segundo gran incendio del verano en Castellón, después del de Vall de Uxó. Si bien este último resultó mucho más virulento y su control fue muy complicado. Finalmente, sus llamas calcinaron algo más de 9.500 hectáreas.

A la vista de la evolución, la desescalada de medios ya ha comenzado. Y el fuego queda reclasificado dentro de la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). Es decir, que se trata de una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que pueden afectar gravemente a bienes forestales o levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

A lo largo de las últimas horas, un total de 300 efectivos han participado en las tareas de extinción, así como 21 medios aéreos. Ha sido el enorme trabajo de todos ellos lo que ha permitido la estabilización del fuego. Hasta el punto de que, según ha explicado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, no hay en la actualidad puntos calientes. Es decir, que las tareas de extinción llevadas a cabo evolucionan de un modo favorable.