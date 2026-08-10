Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja más de 132 muertos y cientos de heridos

Un terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia este lunes ha dejado por el momento más de 132 muertos y más de 570 de heridos. El epicentro del seísmo se ha localizado a cinco kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El temblor se sintió con fuerza en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. El Gobierno colombiano ha declarado la situación de «desastre natural».

El seísmo ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

«Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial», ha indicado la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Córdoba, en redes sociales.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha informado de que hay «varios sectores de la ciudad donde hay edificaciones con afectaciones estructurales». «Hacemos un llamamiento a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida», ha dicho.

Varios edificios colapsados

Más de un centenar de edificios han sufrido graves daños en varias ciudades. «Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas; ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali», ha manifestado el alcalde, Alejandro Eder.

El alcalde de Pereira ha informado de decenas de edificaciones afectadas y una compleja situación en los servicios de salud, transporte y energía. La situación también generó una fuerte presión sobre la red hospitalaria. Según Salazar, cinco hospitales colapsaron por la demanda de pacientes.

Una de las edificaciones afectadas fue la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental. En el barrio Capri se informó de varias personas que pueden estar atrapadas por el colapso de una edificación; situación similar que se vive en un edificio ubicado en el sector de la avenida Roosevelt.

Las autoridades también verifican afectaciones en el edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali y una edificación de la Fundación Valle del Lili.

Comité de emergencia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha convocado a un comité de emergencia para atender los daños causados. «He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados», ha asegurado.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Por su parte, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, ha ofrecido su solidaridad a las familias afectadas. «En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas», ha dicho.