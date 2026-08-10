Decathlon se pasa el juego con las sandalias para pies anchos que sirven para rutas en la playa, río o montaña

Estamos en verano y muchos de vacaciones, así que es normal que se den largos paseos, que se esté todo el día fuera o que incluso queramos hacer rutas por la montaña que duren más de una hora. Si ese es tu caso, seguro que querrás tener un buen calzado no sólo que te mantenga el pie fresco y a la vez seguro, sino que además sea cómodo en el caso de que tengas el pie ancho. Y para encontrar el mejor, nada como ir a una tienda especializada como es el caso de Decathlon y elegir, el que es actualmente su modelo de sandalia más vendido. Se trata de las sandalias de montaña y trekking para mujer Chiruca Barbate, un diseño abierto que combina un corte textil adaptable con un sistema de ajuste mediante velcro de modo que son más cómodas y a la vez, seguras.

De hecho, este modelo está pensado para acompañar paseos por la costa, caminos junto al río, recorridos urbanos y para senderos sencillos. Su diseño busca ofrecer la ventilación propia del calzado de verano sin renunciar a una base preparada que nos permita caminar sobre superficies variadas. Tiene suela de caucho que mejora el contacto con el terreno, mientras que la entresuela de EVA amortigua cada pisada y evita que todas las irregularidades del suelo se transmitan directamente al pie. No es que sean la opción a unas buenas botas de montaña, pero puede resultar práctica ahora que estamos en verano y si queremos darnos un largo paseo por la ciudad o también, por la montaña. Además lo mejor es el precio ya que si bien cuestan 53,99 euros, Decathlon las tiene ahora 44,99 euros, de modo que será mejor que no las dejes escapar.

Decathlon se pasa el juego con las sandalias para pies anchos que sirven para rutas

Las sandalias convencionales pueden resultar incómodas cuando las tiras son demasiado rígidas o presentan una anchura que no permite adaptarlas. Las Chiruca Barbate en cambio, tienen un corte textil flexible que acompaña la forma del pie con mayor suavidad y reduce la presión en las zonas de contacto. Este material también facilita la ventilación durante los días calurosos, cuando caminar con un calzado cerrado puede provocar una acumulación de calor y aumentar la aparición de rozaduras.

La sujeción se completa mediante un cierre de velcro en el tobillo y luego un ajuste en dos zonas, de este modo cuando las compres las puedes adaptar a si tienes el pie más o menos ancho y encontrar el ajuste perfecto. No obstante, la sensación dependerá de la forma concreta del pie, por lo que conviene consultar la guía de tallas y probar el modelo antes de utilizarlo en una caminata prolongada.

Amortiguación para caminar por diferentes superficies

La entresuela está fabricada en EVA y recubierta de microfibra. Este material ligero se utiliza habitualmente en calzado deportivo por su capacidad para absorber parte del impacto que se produce al caminar. En estas sandalias nos va a servir para reducir la fatiga si por ejemplo combinamos tramos de asfalto, con un paseo por la playa o si pisamos distintos tipos de terreno cuando vamos por el campo. La microfibra aporta una superficie de apoyo más agradable y evita que el pie descanse directamente sobre un material duro durante toda la jornada.

En la parte inferior, Chiruca ha incorporado además una suela de caucho concebida para proporcionar estabilidad y agarre. Esta base es la que hace que las podamos utilizar en paseos costeros, parques, vías verdes y senderos fáciles de montaña, siempre que el terreno no exija una protección superior. Y por otro lado, tengamos en cuenta que al tratarse de una sandalia abierta, los dedos y los laterales quedan más expuestos frente a piedras, ramas o desniveles. Tampoco se especifica que sea un modelo acuático de secado rápido, por lo que las rutas junto a playas y ríos no deben confundirse con caminar dentro del agua.

Unas sandalias para los planes cotidianos del verano

La combinación de ventilación, amortiguación y ajuste sí que hace estas Chiruca Barbate sean una opción versátil para llevar en la maleta. Pueden utilizarse durante una visita turística, una jornada en un entorno costero o una excursión que transcurra por caminos sin demasiada dificultad. Su aspecto moteado y deportivo permite además combinarlas con ropa cómoda sin que parezcan un calzado reservado exclusivamente para la montaña, algo útil cuando se quiere viajar con pocos pares y aprovechar el mismo modelo en distintos momentos.

Eso sí, antes de de estrenarlas en una ruta larga, resulta aconsejable utilizarlas durante varios paseos cortos para comprobar que el velcro queda bien colocado y que ninguna tira produce presión. También hay que valorar el tipo de recorrido previsto: para terrenos técnicos, grandes desniveles o zonas con abundantes piedras seguirá siendo más adecuado un calzado cerrado que proteja el pie. Pero para paseos urbanos y salidas sencillas en la playa, junto al río o por la montaña, estas sandalias ofrecen una alternativa fresca y ajustable y además, por sólo 44,99 euros.