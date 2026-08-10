El ‘Corriere della Sera’ desvela que los servicios secretos italianos han detectado «riesgo de terrorismo» en Ceuta

El diario italiano Corriere della Sera ha informado este domingo de que los servicios secretos italianos y españoles han alertado del riesgo de terrorismo yihadista en Ceuta a raíz de la invasión masiva de cerca de 80.000 inmigrantes ilegales la pasada semana, hecho que motivó que el país transalpino suspendiese el Acuerdo de Schengen con España y activase los controles fronterizos.

El rotativo italiano explica que los servicios secretos italianos transmitieron a su Gobierno que Ceuta podría convertirse en un centro de «radicalización y reclutamiento yihadista, con decenas de personas originarias de la zona que en el pasado se habrían marchado para combatir en Siria y en Irak». Desvelan, además, que la Inteligencia española habría compartido información en este sentido con los italianos. Según el Corriere, se baraja la posibilidad de que los yihadistas estén planeando un reclutamiento a través de estas oleadas de inmigración masiva que, en muchos casos, acaba en Castillejos, la localidad marroquí más cercana a Ceuta.

Italia activó los controles fronterizos por esta razón, y mantendrá esta disposición al menos hasta el próximo 15 de agosto, cuando existe riesgo de una nueva oleada de inmigrantes ilegales. El Gobierno italiano se marca esa fecha como tentativa porque tampoco reconsiderará su decisión «hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia».

«Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido», avisa el Palazzo Chigi.

Cuenta el Corriere que el propio Gobierno de Pedro Sánchez da credibilidad a esa posibilidad de otra gran oleada el próximo 15 de agosto, razón por la que se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad incluyendo dos fragatas de la Armada.