Evacúan Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute por el incendio de Segovia, que se ha elevado al nivel máximo

Un incendio originado después de que un coche comenzara a arder en el arcén de la AP-6 obliga a evacuar de forma preventiva Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute (Segovia) y el confinamiento de Valdeprados. El fuego se declaró durante la tarde del sábado en Navas de San Antonio, en las inmediaciones de la zona del Telégrafo, y las llamas se extendieron rápidamente por la zona forestal.

Este domingo por la tarde, la Junta de Castilla y León ha elevado al máximo nivel, el 2, el índice de gravedad potencial, al considerar que su evolución supone un grave riesgo para la población y para bienes no forestales.

Las rachas de viento registradas desde el mediodía han provocado reactivaciones en puntos calientes, en zonas ya quemadas, y están dificultando las labores de extinción.

Ante la evolución del fuego, el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) se ha reunido de urgencia y ha ordenado, de forma inmediata, la evacuación preventiva de las dos poblaciones segovianas.

El Ayuntamiento de El Espinar, municipio al que pertenece Los Ángeles de San Rafael, indica que los vecinos que tengan vehículo propio y un lugar donde alojarse pueden abandonar la zona por sus propios medios. Para quienes necesitan transporte o asistencia, se han habilitado autobuses. También se ha puesto a disposición de los desalojados el Polideportivo Municipal como alojamiento temporal.

El Colegio de Villacastín es el lugar elegido por el Ayuntamiento de Vegas de Matute para poner a disposición de los evacuados.

Más de 40 medios contra el incendio

El dispositivo de extinción continúa trabajando contra las llamas con cinco helicópteros, ocho cuadrillas terrestres, seis autobombas y ocho brigadas helitransportadas.

Los efectivos siguen trabajando para controlar un fuego que comenzó con un vehículo ardiendo en el arcén de la AP-6 y que, un día después, obliga a desalojar preventivamente dos poblaciones de Segovia.