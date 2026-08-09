Heridos por una carcasa 27 espectadores de un espectáculo de fuegos artificiales en Altea (Alicante)

Un espectáculo de fuegos artificiales en la localidad de Altea (Alicante) se ha saldado con 27 personas heridas a consecuencia del impacto de una carcasa que acabó por estallar entre una parte de los asistentes al espectáculo pirotécnico del denominado Castell de l’Olla. Un total de 14 heridos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios a consecuencia de las heridas sufridas por la explosión de la carcasa.

El Castell de l’Olla es un espectáculo pirotécnico que se realiza sobre el mar. Tiene carácter anual y es seguido desde la Playa de la Olla por una multitud de personas cada año. El evento está organizado por la Cofradía del Castell de la Olla, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Entre otras instituciones.

Los hechos se han producido la noche de este sábado pasado. En concreto, a consecuencia del impacto en la playa y no en el mar de uno de los elementos que formaban parte del espectáculo pirotécnico y eran disparados desde el mar. En la playa de la Olla había una gran cantidad de público, Y una parte de ese público ha sido la que ha sufrido los efectos de la explosión. Porque la carcasa ha caído sobre ellos.

Un total de 11 heridos han sido trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital General Universitario Doctor Balmis, en Alicante. Las otras 13 personas heridas han sido atendidas en el centro de salud de Altea, donde han recibido el alta médica.

Además, según han trasladado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a Europa Press, ha intervenido el propio dispositivo sanitario del evento. Dos de los traslados al centro de salud, el de un varón de 55 años y una mujer de 24, se efectuaron en un Soporte Vital Básico (SVB) hasta el hospital público de la Marina Baja, en Villajoyosa. En tanto que un joven de 19 años fue trasladado a otro centro hospitalario, el IMED, de Benidorm.