Button se rinde a Fernando Alonso y espera las mejoras de Aston Martin: «No necesita el mejor coche»

Fernando Alonso ha demostrado que tiene la capacidad de exprimir al máximo un monoplaza. El asturiano ha sido capaz de competir el Mundial con coches que no eran los favoritos, algo que hizo en la temporada 2010 y 2012. El proyecto con Aston Martin en 2026 estaba siendo un fracaso, pero la escudería confía en dar un golpe sobre la mesa después del verano.

Los de Silverstone ya consiguieron ver algunos brotes verdes con las 16 mejoras en el chasis para el Gran Premio de Hungría. Sin embargo, necesitan la actualización de Honda para poder competir contra el resto de motores. En ese sentido, Jenson Button espera que el equipo cumpla con las expectativas del bicampeón del mundo.

El británico compitió junto al asturiano y conoce muy bien sus capacidades al volante. Sin embargo, en el último Jenson’s Journal publicado por Aston Martin, deja claro que necesitará la ayuda de la escudería para poder competir: «Sigues necesitando el coche. Sigues necesitando la oportunidad. Y a veces necesitas un poco de suerte».

Button es embajador del equipo, por lo que está siguiendo muy de cerca la forma en la que están trabajando. El campeón del mundo de 2009 tiene claro que el español cumplirá con las expectativas si tiene la opción de estar cerca de los favoritos: «Dadle a Fernando un coche competitivo. Ni siquiera tiene que ser el coche más rápido de la parrilla, simplemente uno capaz de luchar, y hará que suceda».

Honda puede saldar una deuda histórica

El fabricante ha sido clave en los motores de muchos monoplazas ganadores. No obstante, nunca han mostrado su mejor versión cuando han trabajado con Alonso. Los japoneses quieren cambiar esta dinámica. Por el momento, las sensaciones con la nueva actualización son muy buenas. Las mejoras entraran en juego después del verano, comenzarán a verse de forma oficial en el Gran Premio de los Países Bajos.