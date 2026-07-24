Esperanza para Fernando Alonso: las 16 mejoras de Aston Martin para el GP de Hungría

Fernando Alonso ha sufrido durante toda la temporada con Aston Martin, pero ahora tiene motivos para empezar a ilusionarse. Según un documento oficial de la FIA, el AMR26B se ha renovado por completo con 16 mejoras para este Gran Premio de Hungría. Los de Silverstone esperan ver los primeros brotes verdes de su proyecto.

Las actualizaciones se centran en el chasis y el problema de sobrepeso del monoplaza. Estas son todas las novedades del monoplaza: alerón delantero y nuevo endplate, nuevo corner delantero y trasero, suelo renovado, nuevo capó y cubierta del motor, branqueas de refrigeración, alerón trasero con endplates y beam wing renovados, aerodinámica de frenos traseros y delanteros, aerodinámica de alerón trasero, pontones y difusor.

El avance en cuanto a las piezas es innegable, pero ahora tendrán que encajar en el puzzle. En ese sentido, Fernando Alonso sabe que todo irá paso a paso, pero confía en que el proyecto va a dar resultados: «Creo que tengo una idea bastante clara del equipo, que solucionaremos todos los problemas. Llevan tiempo, pero no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, de que Adrian proporcionará el mejor coche de la parrilla tarde o temprano».

Aún falta el motor Honda

El trabajo de Aston Martin no termina en Hungría. El equipo aún tiene que resolver todos los problemas de la unidad de potencia. El fabricante japonés trabajará para ofrecer soluciones de cara a la vuelta del parón veraniego. Durante el GP de Hungría, los de Silverstone podrán comprobar el alcance de sus 16 mejoras en el chasis, empezando por los entrenamientos libres de este viernes 24 de julio.