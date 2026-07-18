Fernando Alonso es penalizado en el GP de Bélgica y saldrá último, pero con un nuevo AMR26

Aston Martin no se ha quedado de brazos cruzados tras ver que las mejoras preparadas para el GP de Bélgica no han dado resultados. El monoplaza está a casi cinco segundos del mejor tiempo y Fernando Alonso no tiene opciones de competir. La escudería ha sustituido todos los componentes esenciales de la parte eléctrica del AMR26, aunque esta medida no les ha salido gratis.

La FIA ha sancionado a bicampeón del mundo, que saldrá último el domingo independientemente de su resultado en la clasificación de este sábado. Los de Silverstone han renovado las unidades de control electrónico (PU-CE), nuevos componentes auxiliares (PU-ANC) y una nueva batería (ES).

La penalización por este tipo de acciones es muy dura, pero en el caso de Aston Martin el coste es prácticamente nulo. El equipo necesita un milagro para sorprender en la clasificación, por lo que el asturiano no optaba a muchas opciones mejores al último puesto. Sin embargo, con estos cambios en el monoplaza, podrá exprimir el nuevo AMR26 durante la carrera.

Honda todavía tiene muchísimo trabajo por delante. El fabricante japonés sigue siendo uno de los grandes señalados y necesitan mejorar las sensaciones cuanto antes. Sin embargo, el resto de escuderías siguen avanzando con sus unidades de potencia y las diferencias cada vez se acentúan más. Pese a ello, se esperan evoluciones notables después del parón veraniego.

Fernando Alonso al límite

El asturiano está acostumbrado a la adrenalina de la competición, pero en este 2026 los puntos parecen inalcanzables, salvo en carreras muy extraordinarias como la de Mónaco. El piloto tendrá que evaluar la viabilidad del proyecto una vez termine la temporada para tomar una decisión respecto a su futuro. La clasificación será este sábado 18 de julio a las 16:00 (15:00 en las Islas Canarias).