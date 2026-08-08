Muere el padre de Leo Messi a los 68 años

Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha muerto a los 68 años. Representante del jugador argentino, arrastraba una enfermedad que le ha mantenido ingresado en los últimos años. La propia familia Messi confirmó hace unas semanas, durante el Mundial, que el padre del jugador del Inter Miami arrastraba un problema de salud que, tristemente, ha derivado en su fallecimiento.

Muy unido a su padre, que además era su representante, Leo Messi sufre uno de los grandes mazazos de su vida. El futbolista argentino era uña y carne con su padre, que ha muerto en Rosario, su localidad natal, a la edad de 68 años.

Padre de cuatro hijos, entre ellos la gran estrella de Argentina, Jorge Messi fue fundamental en la exitosa carrera de Leo, al que acompañó desde que era un niño. Viajó con él a Barcelona, quedándose a vivir allí, para comenzar la aventura futbolística que después se trasladó siendo leyenda.

Celoso de su vida privada, en un segundo plano siempre en el plano mediático, Jorge Messi era un pilar familiar y futbolístico para Leo Messi. Ya en el Mundial, el ex jugador del Barcelona tuvo que convivir con el delicado estado de salud de su padre, que no pudo viajar a ningún partido en Estados Unidos. Sin embargo, ha sido ahora, unas semanas después, cuando se ha confirmado el triste fallecimiento de Jorge Messi.

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