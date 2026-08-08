La prensa inglesa se burla del Barcelona por su primera oferta por Rodri: «Métetelos por donde te quepa»

La prensa inglesa reacciona este sábado al primer acercamiento del Barcelona por Rodrigo Hernández. El club azulgrana ofreció 45 millones de euros al Manchester City, algo que para el club inglés es insuficiente. Esa cantidad es la que, para la prensa inglesa, es una burla total. Varios periódicos llevan a portada este asunto en tono de risa contra el Barcelona.

«Métetelos por donde te quepa, Barça. A los catalanes les dijeron que pagaran 60 millones de libras o que se fueran», titula el Daily Star con una foto en grande del capitán de España con la camiseta del Manchester City. «El City le dijo al Barcelona que se metiera por donde le cupiera su mísera oferta de 405 millones por Rodri», añaden.

Mirror también lleva el interés del Barcelona por Rodrigo Hernández a su portada, también para reírse de la cantidad ofrecida por la entidad presidida por Joan Laporta. Dejan claro que el City no quiere menos de 60 millones de libras, mientras que el Barcelona sólo llega a 39 en un primer momento.

Las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City por el fichaje de Rodrigo Hernández ya han comenzado. El pasado jueves, adelantado por este periódico, el mediocentro de la Selección española cambió su decisión, le dijo que no al Real Madrid y le dio un sí al cuadro azulgrana. Ahora, la entidad catalana tendrá que convencer al equipo inglés.

Sin embargo, las cantidades no son precisamente las que quiere el Manchester City, un club al que no le hace falta vender por la enorme cantidad de dinero que tiene, aunque sabe que la última oportunidad para sacar dinero por Rodrigo es este verano, ya que sólo le queda un año de contrato.

El Manchester City estaría esperando una oferta cercana a los 65 millones de euros para dejar marchar a uno de los jugadores más importantes de su reciente historia ganadora, sabiendo que está en el último año de contrato y que quiere marcharse. Por otro lado, el Barcelona, cuya economía no es la mejor, buscará no sobrepasar un tope de 50 millones de euros.