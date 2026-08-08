La UME se suma al incendio de Niebla (Huelva) que continúa activo con setenta personas en alejamiento preventivo

Setenta personas permanecen en alejamiento preventivo por el incendio forestal que arde desde el pasado jueves en el paraje de Raboconejo, en el término municipal de Niebla (Huelva), un fuego que ha obligado a elevar la alerta a situación operativa 2 y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la inestabilidad que está mostrando desde su inicio.

Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, quien ha detallado que los sucesivos cambios en la dirección del viento están complicando enormemente las labores de extinción y obligando a redibujar constantemente la estrategia sobre el terreno. «Nadie debe regresar a una zona desalojada hasta que los responsables de la emergencia comuniquen expresamente ello», ha recordado.

El operativo desplegado por el Plan Infoca está formado actualmente por 26 medios aéreos, 309 efectivos y 94 vehículos, a los que se han sumado 215 del Plan Infoca y 60 militares de la UME, según cifras trasladadas por el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía a través de su cuenta en la red social X.

Dos bomberos forestales han sido atendidos y uno de ellos sigue ingresado en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Los militares de emergencias, una vez desplegados en la zona, se han centrado en labores de anclaje y progresión con maquinaria pesada, además de tareas de reconocimiento mediante drones en las áreas ya afectadas por las llamas, con el objetivo de ganar precisión sobre la evolución del perímetro incendiado.

La incorporación de la UME al dispositivo no ha sido una decisión improvisada, sino consecuencia directa de las previsiones meteorológicas manejadas por los técnicos, que anticipaban tanto un cambio en la dirección del viento como un ensanchamiento de la cabeza del incendio y su consiguiente avance, factores que aconsejaron reforzar los medios sobre el terreno.

Hasta cuatro cambios de viento

El incendio forestal declarado en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) supera las 4.000 hectáreas de extensión. Antonio Sanz explicaba en la noche de este viernes que el fuego ha sufrido «diferentes cambios de viento que han complicado tremendamente» su evolución. Según ha relatado, las llamas avanzaban inicialmente hacia el oeste-suroeste, pero el viento modificó después su trayectoria hacia el noroeste, dejando «pocas oportunidades» a los equipos de extinción para frenar su avance.

El consejero ha reconocido que la evolución del incendio «sigue siendo compleja», señalando que la zona norte ha registrado un comportamiento especialmente rápido, lo que ha derivado en un ensanchamiento del frente y en la reducción de las zonas de oportunidad para actuar sobre las llamas.

Pese a la dificultad de la jornada, Sanz ha apuntado que las previsiones manejadas por los técnicos se están cumpliendo, entre ellas la de un nuevo giro del viento anunciado ya la noche del jueves. Se trataría, según ha explicado, del «cuarto cambio de viento radical» registrado desde el inicio del incendio, que en esta ocasión dirigiría las llamas hacia el sureste, abriendo un nuevo escenario de riesgo para los equipos desplegados.

El consejero ha insistido en que la «agresividad» mostrada por la cabeza del incendio en la zona norte, sumada a la evolución de su perímetro, ha llevado a que la situación se mantenga como «compleja y difícil» más de 24 horas después de que se declarasen las llamas.

Ha sido precisamente esta circunstancia la que ha motivado que el Comité de Operaciones, junto con la Dirección de la Emergencia, decidiera elevar el incendio a situación operativa 2, una escalada justificada, según Sanz, tanto por la extensión que el fuego podría llegar a alcanzar como por las previsiones de nuevos cambios de viento constantes en las próximas horas.