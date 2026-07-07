¿Por qué se mide la velocidad de los barcos en nudos y a cuántos km/h equivalen?

A diferencia de los vehículos terrestres, la velocidad de los barcos y aviones no se mide en kilómetros por hora, sino en nudos, donde 1 nudo equivale aproximadamente a 1,85 kilómetros por hora. Esta práctica nació siglos atrás la tradición marítima, cuando la velocidad de los barcos se calculaba utilizando un instrumento especial llamado «corredera». Se trata de un dispositivo muy sencillo, que en sus orígenes, consistía en una pieza de madera denominada «barquilla», la cual se sujetaba al extremo de una cuerda larga. Este cabo delgado estaba enrollado en un carrete y presentaba marcas en forma de nudos colocados en cada braza de longitud.

El procedimiento para calcular la velocidad era bastante simple. Se lanzaba la barquilla por la borda y se contaba cuánto cabo salía del carrete en un intervalo de tiempo determinado. Esta medición se expresaba en nudos, es decir, en el número de nudos que pasaban por la mano del marinero en ese tiempo. Con el tiempo, se desarrollaron correderas más avanzadas, rápidas y precisas, como aquellas que incorporaban una hélice sumergida conectada a un tacómetro a bordo.

La razón por la que la velocidad de los barcos se mide en nudos

Su uso se remonta al siglo XV, tras la aparición de los primeros veleros, cuando los marineros necesitaban calcular la velocidad de sus embarcaciones sin referencias visuales de tierra. Para ello, idearon un sistema sencillo pero ingenioso: una cuerda con nudos espaciados a intervalos regulares, normalmente una braza entre cada uno (aproximadamente 1,67 metros), y un trozo de madera atado en un extremo, conocido como corredera. Este dispositivo se lanzaba al mar desde la popa del barco mientras otro marinero controlaba el tiempo con un reloj de arena de unos 30 segundos.

Cuando la madera tocaba el agua, se dejaba correr la cuerda y se contaban los nudos que salían durante ese intervalo. Si, por ejemplo, se contabilizaban 10 nudos en 30 segundos, eso indicaba que el barco navegaba a 10 nudos. Este método, fruto del ingenio marinero y de los recursos disponibles a bordo, utilizaba elementos muy simples como una cuña de madera, una cuerda larga y un reloj de arena. Para mayor precisión, las mediciones se repetían varias veces al día, obteniendo un promedio bastante fiable de la velocidad de navegación.

Este sistema se mantuvo en uso durante siglos, llegando incluso a ser utilizado por la Marina de los Estados Unidos en 1917 para algunos de sus buques. En la actualidad, la velocidad marítima se mide mediante tecnologías mucho más avanzadas, como sensores ultrasónicos o sistemas basados en el efecto Doppler, sustituyendo por completo los antiguos métodos manuales.

Escala de Beaufort

En el ámbito de la náutica, la velocidad del viento también se expresa habitualmente en nudos y se interpreta a través de la conocida escala de Beaufort. Esta escala permite clasificar la intensidad del viento a partir de los efectos que produce sobre el mar y el entorno, y está dividida en 12 grados principales.

1 nudo equivale aproximadamente a recorrer 1,85 kilómetros por hora. De este modo, un viento que alcance, por ejemplo, los 25 nudos estaría soplando a unos 46 kilómetros por hora. Los vientos se clasifican con distintos nombres según su velocidad medida en nudos. A continuación se presenta una muestra de la conocida escala de Beaufort.

Escala 0 – menos de 1 nudo – calma

Escala 1 – 1 a 3 nudos – ventolina

Escala 2 – 4 a 6 nudos – brisa muy débil

Escala 3 – 7 a 10 nudos – brisa débil

Escala 4 – 11 a 16 nudos – brisa moderada

Escala 5 – 17 a 21 nudos – brisa fresca

Escala 6 – 22 a 27 nudos – brisa fuerte

Escala 7 – 28 a 33 nudos – viento fuerte

Escala 8 – 34 a 40 nudos – temporal

Escala 9 – 41 a 47 nudos – temporal fuerte

Escala 10 – 48 a 55 nudos – temporal duro

Escala 11 – 56 a 63 nudos – temporal muy duro

Escala 12 – más de 64 nudos – temporal huracanado

A partir de 1944 se incorporaron también los niveles del 13 al 17 en esta escala ampliada, utilizados en situaciones muy específicas, especialmente en el caso de ciclones o huracanes de gran intensidad. Con el paso del tiempo, las antiguas correderas básicas fueron evolucionando hasta dar lugar a instrumentos mucho más precisos y sofisticados para medir la velocidad de las embarcaciones.

La corredera electromagnética es uno de los dispositivos más avanzados. Funciona mediante la detección de la presión del agua y está formada por un tubo que sobresale alrededor de 40 centímetros por debajo de la quilla del barco, con dos aberturas. Por una de ellas se registra la presión dinámica del agua, mientras que por la otra se mide la presión hidroestática. Un sistema receptor interno convierte estos datos en una lectura de velocidad expresada en nudos.

Otro sistema moderno es la corredera Doppler, llamada así por el efecto Doppler, un fenómeno físico relacionado con las ondas sonoras. Estas correderas digitales son actualmente las más utilizadas para determinar la velocidad en las embarcaciones. Además, la incorporación de equipos electrónicos como el radar, los sistemas de posicionamiento por satélite, el Decca o el Loram ha permitido una navegación mucho más precisa y segura.