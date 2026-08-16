El juez cita el martes al ex jefe de gabinete de Sánchez para clonar su móvil por su «preeminente participación» en la cloaca del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga las cloacas del PSOE ha citado para el próximo martes a Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proceder al clonado de su teléfono móvil. La citación es a las 10:00 horas.

En un primer momento, el trámite había sido agendado para el 5 de agosto. Sin embargo, el instructor de la causa, Santiago Pedraz, accedió a la petición de la defensa, que había solicitado el aplazamiento de la comparecencia.

Pedraz imputó a Serrano en la causa por las cloacas del PSOE. El juez investiga, por un lado, la existencia de una presunta red dirigida a amañar contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y, por otro, una presunta trama con el objetivo de obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno. En ambas ramas, el instructor sitúa como líder al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mientras que atribuye a Leire Díez la coordinación de las presuntas tramas.

Con esta diligencia, el magistrado quiere verificar el clonado llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil, que ya intervinieron su teléfono con carácter previo. Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que «la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación».

El instructor imputó a Serrano después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuyera una «participación preeminente» en las dos ramas del caso. En un informe, los investigadores detallaron que el «posicionamiento» de Leire Díez como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos habría sido abordado entre el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y el propio Serrano.