Eléctricos con generador de gasolina: ZF y Magna ven crecer en Europa la receta china de hasta 970 km

Un coche eléctrico con un motor de gasolina que jamás mueve las ruedas. Suena raro, y es la fórmula con la que China ha llenado sus carreteras de coches que pasan de los 700 kilómetros. La alemana ZF y la canadiense Magna, dos gigantes de los componentes, aseguran que el interés por esta receta crece entre los fabricantes que venden en Europa.

¿Por qué ahora? Porque el eléctrico puro avanza a ritmos muy distintos según el país y el bolsillo de cada cliente, y estos híbridos de nuevo cuño permiten montar baterías más pequeñas y depender menos del cargador público. Vamos por partes.

Qué es un eléctrico con extensor

En el sector se llaman EREV o REEV, siglas en inglés de vehículo eléctrico de autonomía extendida. El motor eléctrico es el único que empuja el coche. El de gasolina, pequeño, solo hace de generador para recargar la batería cuando se agota, como un grupo electrógeno integrado y silencioso.

¿En qué se diferencia de un híbrido enchufable normal? En que ahí el motor de gasolina puede mover las ruedas él mismo. Con un extensor la batería puede ser bastante más pequeña, y más barata. Y el miedo a quedarse tirado sigue pesando, recuerda ZF, aunque ya haya eléctricos como el Denza Z9S que prometen más de 1.000 kilómetros.

Lo que preparan ZF y Magna

ZF tiene dos sistemas, el eRE y el eRE+, de entre 70 y 150 kW y válidos para coches de 400 y 800 voltios. El más completo suma un embrague y un diferencial para hacer de motor de apoyo, y ambos entran en producción en serie este año, según la compañía.

Otmar Scharrer, responsable de investigación de propulsión electrificada en ZF, lo resume sin rodeos. «El mercado de los vehículos totalmente eléctricos no se ha desarrollado como se predijo hace unos años. Para esta fase intermedia, los extensores de autonomía pueden ser la solución ideal».

Magna presentó en marzo de 2026 su DHD REX, un sistema de un solo motor eléctrico que conduce en eléctrico, genera corriente o, de forma opcional, funciona como híbrido en paralelo, desde utilitarios hasta berlinas grandes. Diba Ilunga, presidente de Magna Powertrain, habla de dar a los fabricantes caminos flexibles.

Por qué encaja tan bien en Europa

Los datos de la patronal ACEA ayudan a entenderlo. En el primer semestre de 2026 los eléctricos puros fueron el 20,7% de las matriculaciones en la UE y los enchufables, el 9,8%. Crece, sí, pero casi cuatro de cada cinco coches nuevos siguen llevando motor de combustión.

Hay otro obstáculo muy nuestro. Según Eurostat, el 48% de la población de la UE vivía en 2024 en un piso, y en España la cifra sube al 65%, la más alta de la Unión. ¿Dónde enchufa cada noche quien aparca en la calle? Ahí un depósito de respaldo empieza a tener sentido.

La regulación también juega. La Comisión Europea propuso en diciembre de 2025 rebajar del 100% al 90% el recorte de emisiones exigido a los coches nuevos desde 2035, y reconoce que así los extensores de autonomía seguirán teniendo un papel. Eso sí, el Parlamento Europeo y los Gobiernos aún no han cerrado la propuesta.

Los que ya se venden aquí

El mejor ejemplo es Leapmotor, la marca china participada por Stellantis. Su SUV C10 REEV se vende en Europa desde abril de 2025 y promete más de 970 kilómetros con una batería de 28,4 kWh. En enero de 2026 abrió pedidos del B10 Hybrid EV desde 29.900 euros, con apenas 18,8 kWh, unos 80 kilómetros eléctricos y hasta 900 con el generador.

Los grupos occidentales toman nota. Stellantis incluye en su plan estratégico hasta 2030 quince híbridos enchufables o eléctricos de autonomía extendida. Bruselas, mientras tanto, mira con lupa el aluvión de híbridos chinos.

La letra pequeña de la receta

¿Es la solución definitiva? De momento, no. La Agencia Internacional de la Energía señala que los eléctricos de autonomía extendida bajaron en 2025 a menos del 7% de las ventas mundiales de eléctricos y enchufables, frente al 7,5% de 2024.

Un extensor es limpio únicamente si el dueño lo enchufa. La Comisión Europea avisó en 2024, con datos reales de más de dos millones de coches, de que los enchufables emiten de media 3,5 veces más CO2 del que marca su ficha porque se cargan menos de lo previsto. Todavía está por ver si la receta china es un puente o una etapa que se alarga.

La nota de prensa oficial de los sistemas eRE y eRE+ se ha publicado en la web de ZF.