Un soltero de ‘First Dates’ arruina la cita por su gesto al pagar la cuenta: «Me he quedado tiesa»

First Dates continúa con su objetivo de hacer más amorosa la vida de sus solteros. Una vez más, el equipo del programa recibió a su nueva tanda de participantes para hacerles disfrutar de una velada inolvidable. Un encuentro televisivo que, recientemente, nos presentó a Jesús. El soltero, de 23 años, es un modelo que compagina su trabajo con sus estudios de asesor de imagen y estilista. «Eres la elegancia personificada», le dijo Carlos Sobera al conocerle. Asimismo, respecto a sus gustos, el comensal le explicó que le gusta jugar al ajedrez y al baloncesto. Por otro lado, sobre lo que busca en una chica, indicó que le gustaría que fuese «femenina y que se cuide».

Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le preparó una cita con Paula. La participante se presentó como una dependienta y estudiante madrileña de 20 años. «Soy como el típico perro chiquitito super sociable y que le ladra a los perros más grandes, sin darse cuenta de su propio tamaño», indicó. Así pues, el primer encuentro entre la pareja de solteros fue un poco particular. Pues, mientras Jesús quedó encantado con la elección de su cita. La comensal no pudo opinar lo mismo. Pues, el participante no era el prototipo de chico en el que se suele fijar.

Paula sobre su cita de ‘First Dates’: «¿A quién intentas impresionar, a ti mismo o a mí?»

Sin embargo, eso no les impidió seguir conociéndose. Tras trasladarse hasta su mesa en el restaurante, ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, descubrieron que compartían su amor por el ajedrez y el mundo friki. «No sabía yo que podía haber encajado tanto con la personalidad suya», comentó él en uno de los totales.

Ella, por su parte, sentía que conectaba con él en gustos. Pero también necesitaba algo más. «Necesito que me atraiga físicamente», confesó. Asimismo, como jóvenes exigentes y con gustos tradicionales en el amor, coincidieron en que no son seguidores del amor actual. «Lo que hay ahora lo entiendo, lo respeto, pero no lo comparto», confesó Paula. «Tenemos una forma de ver las cosas muy distinta a la de la gente de nuestra edad. A mí me han educado más a la antigua. Y por eso tengo mi forma de pensar y de ver las cosas. Se me hace más cómodo ser detallista y caballero, como eran antes, y que una chica lo acepte y vea que es así, porque me sale», indicó Jesús.

Pero el momento de la discordia llegó a la hora de pagar. Pues, el soltero se negó a pagar la parte de su cita. Un gesto de poca caballerosidad que dejó a Paula estupefacta. «Me he quedado un poco tiesa. Porque he dicho: ‘¡No entiendo nada!’. Lo que dices y lo que haces no tiene ningún tipo de concordancia, y eso me molesta. Si eres capaz de decirme que eres tradicional, ¿qué entiendes tú por tradicional, entonces? Aunque me haya parecido un chico majo, para mí no tiene concordancia lo que dice y lo que hace y me crea a mí una inseguridad. No sé qué estás intentando transmitir con lo que realmente estás haciendo. ¿A quién intentas impresionar, a ti mismo o a mí?», comentó ella al equipo.

Ante esta situación, Paula tuvo claro que no quería seguir conociendo a Jesús en una segunda cita. Mientras él se mostraba encantado, ella se negó. «Hay cosas que no he visto claras y que no hemos profundizado, y que son muy importantes a la hora de tener una relación. Y eso me ha hecho tirarme para atrás», sentenció la joven.