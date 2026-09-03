First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para que cada vez sean más los solteros que pongan rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Anna y Simone. Los dos solteros se encontraban en España después de muchos viajes internacionales y alguna que otra mudanza. El primero en llegar al restaurante de First Dates fue Simone. Ella se mostró sorprendida al conocerle: «¡Ah! ¿Esta es mi cita? No sé, me estaba orientando», confesó.

El comensal decidió contarle que vivía en Galicia, aunque era italiano. Ella, por su parte, venía de Suiza, pero actualmente vive en Barcelona. Después de ese primer encuentro, ambos fueron acompañados a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Simone hizo saber a su cita que estaba divorciado después de 17 años de relación con la madre de su hija, que tiene 10 años. A pesar de todo, tiene claro que no quiere tener más hijos. Un dato que gustó mucho a Anna, puesto que, antes que madre, prefiere ser «madrastra». Y explicó a qué se refería: «Crear algo en tu cuerpo y dar a luz, para mí no es una idea muy natural». Durante la velada, también se sinceraron sobre cómo les había ido en las distintas partes del mundo que habían visitado durante sus viajes.

Lo que es un hecho es que los dos parecían muy cómodos en la conversación. De hecho, ante las cámaras del equipo de First Dates, Simone reconoció que le gustaba mucho que su cita fuese una «chica inquieta». Es más, también la definió como una mujer «inteligente» y «moderna» aunque, para su gusto, «parece un poco fea».

En cuanto a Anna, le confesó que es comediante y se imaginaba a Simone siendo DJ. Él, por su parte, confesaba que esa faceta no fue más que un capricho de juventud. Después de disfrutar de la cena, ambos se marcharon a pasar un rato a solas. Sin embargo, parece que los juegos no consiguieron que dieran un paso más allá.

«Quizá le hubiera dado un beso con la segunda cita», comentó la soltera. En la decisión final de First Dates, Simone y Anna aparecieron muy sonrientes. A pesar de todo, los espectadores no tardaron en descubrir que ambos no estaban en la misma onda. Todo comenzó cuando ella respondió a la famosa pregunta del equipo: «¿Por qué no? No sé si nos casaríamos, pero una segunda cita, sí», comentó Anna. La respuesta de él fue completamente distinta: «Yo he estado muy bien, pero me ha faltado un poco de calor». ¡El amor no triunfó en esta ocasión!