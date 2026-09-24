Arrancamos el jueves que es un día en el que seguro que muchos ya estarán pensando en el fin de semana, de modo que si vas a coger el coche para hacer unos cuantos kilómetros, mejor tener el depósito lleno sabiendo antes que nada, dónde se ubican las gasolineras más baratas ya que dependiendo de dónde repostes puedes ahorrar bastante. Piensa además que estando en Madrid, la diferencia puede notarse bastante entre hacerlo por ejemplo, en el centro de la capital o a las afueras, o también, un municipio cercano de modo que si deseas saber dónde parar este es el precio de la gasolina hoy 24 de septiembre con las gasolineras más baratas de Madrid.

Las gasolineras reportan a diario los precios del combustible a la herramienta que tiene para su consulta, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Desarrollo Demográfico y que no es otra que el Geoportal. De este modo, basta con entrar en su web para encontrar ya los precios actuales para los que se ven precios similares a los de ayer aunque con algunas gasolineras que resultan bastante más económicas y que conviene tener localizadas.

Precio de la gasolina hoy 24 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo que reportan las gasolineras para la primera hora de hoy miércoles, estas son las más baratas para repostar en Madrid:

Gasolina 95

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.777 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.789 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.799 €/l .

. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. de Europa, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. de Europa, s/n. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.799 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.799 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.799 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil. Villalbilla. Carretera M-233, km 6,8. Precio: 1.809 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.899 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.899 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.919 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.939 €/l .

. Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.939 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.945 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.969 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.969 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.989 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.989 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.993 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: 1.999 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: . Meroil . Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: 1.999 €/l .

. Becerril de la Sierra. Carretera M-623, km 1,5. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.999 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Julio Palacios, s/n. Precio: 1.999 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Julio Palacios, s/n. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 2.009 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 2.009 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 2.019 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 2.019 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 2.019 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 2.019 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 2.029 €/l.

Diésel

Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Área 117 . Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: 1.797 €/l .

. Madrid. Carretera N-III, km 11,8. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.797 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.809 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.809 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.809 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.809 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Simon Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.809 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.809 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.809 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil. Villalbilla. Carretera M-233, km 6,8. Precio: 1.818 €/l.

Si deseas hacer tu propia consulta sobre el coste de la gasolina en Madrid, o buscas alguna zona más concreta, puedes entrar en el Geoportal y mirar por municipio, tipo de combustible e incluso puedes ver los resultados no sólo en forma de listado como los mostrados, sino también, en forma de mapa como este que ahora te mostramos: