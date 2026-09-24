Felipe VI inaugura la temporada del Teatro Real sin Letizia, que cumple agenda en Bruselas

Felipe VI ha inaugurado este miércoles la nueva temporada del Teatro Real de Madrid, pero esta vez lo ha hecho solo. La Reina Letizia no ha acompañado al monarca en una de las citas culturales habituales de la agenda de los Reyes, ya que se encontraba en Bruselas participando en el acto central del Día Mundial de Investigación del Cáncer.

El Rey llegaba al Teatro Real en una tarde especialmente calurosa y recibía los aplausos del público a su entrada por la puerta principal del coliseo madrileño. Allí le esperaban, entre otras autoridades, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer.

La cita servía para inaugurar oficialmente la 30ª temporada del Teatro Real, que arranca con Manon Lescaut, una de las obras más conocidas de Giacomo Puccini. La ópera, estrenada en 1893 y considerada el primer gran éxito del compositor italiano, regresa al escenario madrileño más de un siglo después de su última representación en el coliseo.

La producción está dirigida escénicamente por Carlos Wagner y musicalmente por Nicola Luisotti, con un reparto encabezado por Sondra Radvanovsky y Saioa Hernández en el papel de Manon Lescaut, junto a Michael Fabiano, Jorge de León y Lucas Meachem.

Una historia de amor, lujo y ambición

La ópera cuenta la historia de Manon Lescaut, una joven dividida entre el amor y su deseo de disfrutar de una vida marcada por el lujo. Su relación con el caballero Des Grieux se ve condicionada por esa ambición, que termina llevando a la protagonista hacia un desenlace trágico.

La propuesta de Carlos Wagner convierte un tiovivo en el gran elemento visual de la producción. La estructura circular acompaña a Manon durante toda la historia y se transforma en distintos espacios (desde un burdel hasta una cárcel), funcionando también como una metáfora de ese destino del que la protagonista parece incapaz de escapar. Entre los invitados a esta primera noche de temporada se encontraban también Tamara Falcó e Íñigo Onieva.