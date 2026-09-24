Lo ha confirmado el Ministerio de Defensa: España ya se prepara para actuar en caso de colisión de aviones militares en un ejercicio de gran complejidad

El Ministerio de Defensa ha confirmado a través de un comunicado oficial la participación de España en un ejercicio para saber maniobrar ante una colisión de aviones militares con daños en una instalación nuclear. Hasta siete países han participado en un ejercicio internacional celebrado en La Haya que tiene como objetivo mejorar la coordinación ante emergencias de gran complejidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los ejercicios con los que se prepara España para una posible colisión.

El mundo vive una época de incertidumbre mientras Rusia intimida a los países de la OTAN con un posible ataque que podría estar cerca. A esto se suma el conflicto en Oriente Medio en el que Estados Unidos e Israel siguen enfrascados con los ayatolás de Irán, mientras el resto del planeta sufre las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba el 80% del petróleo que se consumía en el mundo.

En el panorama internacional sigue pululando el aroma a Tercera Guerra Mundial y por ello Donald Trump viene avisando desde hace meses de la necesidad de que las principales potencias del mundo inviertan más en el aparato militar. Estos consejos no han sido escuchados por un Pedro Sánchez que ha abogado por la política del «no a la guerra» ante las decisiones de Estados Unidos con las que las relaciones están más que rotas. Y las últimas declaraciones del presidente americano lo demuestran.

Defensa confirma la participación de España

En medio de todo este clima de inestabilidad en geopolítica, el Ministerio de Defensa ha confirmado en un comunicado que España ha participado en una serie de maniobras para saber afrontar una colisión de aviones militares con daños en una instalación nuclear. Estos ejercicios internacionales han sido realizados en La Haya, donde han participado siete países en un ejercicio para abordar los retos en la investigación de accidentes de aeronaves militares.

«Una representación de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM) ha participado en La Haya (Países Bajos) en un ejercicio tipo TTX (Table Top Exercise), organizado por el Grupo Aéreo Europeo para la Investigación de Accidentes Aéreos (EAAIG por sus siglas en inglés)», ha confirmado la página oficial del Ministerio de Defensa en un comunicado en el que también ha informado que el encuentro fue realizado entre el 7 y 10 de septiembre y que reunió a 46 representantes de las siete naciones integrantes del EAAIG: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.

Sobre la simulación, desde Defensa informaron que Bélgica fue la responsable del planeamiento del ejercicio que planteó un escenario de alta complejidad: una colisión aérea en territorio francés que implicaba a todas las naciones miembros del EAAIG, incluyendo además daños a una instalación nuclear.

«La presencia en aumento de aviones de quinta generación en Europa crea un nuevo marco en la investigación de accidentes dentro del ambiente internacional», avisan desde el ministerio, que también dejan claro que esto «introduce una complejidad adicional en los procesos de investigación, derivada fundamentalmente del carácter altamente clasificado de buena parte de sus sistemas, aviónica, tecnología embarcada, así como sus compuestos materiales, que condicionan la seguridad de la información e integridad física del personal en el escenario del accidente».

«La necesidad de poder responder a estos nuevos retos de prevención e investigación de accidentes en España como potencial país de ocurrencia, se ha cumplido con la presencia en el ejercicio TTX 2026 de los investigadores delegados de la CITAAM, responsables de las primeras actuaciones en el lugar de un accidente aéreo de aeronaves militares», finaliza el comunicado del Ministerio de Defensa.