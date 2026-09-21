Cuándo empieza el otoño 2026 en España: esta es la fecha y hora oficial del equinoccio

El verano afronta ya sus últimos días y el calendario ya tiene marcada la llegada de una nueva estación. El otoño 2026 en España comenzará oficialmente el miércoles 23 de septiembre a las 02:05 horas, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), dependiente del Instituto Geográfico Nacional. Será entonces cuando se produzca el equinoccio de otoño y el hemisferio norte entre astronómicamente en esta estación, que se prolongará durante casi 90 días.

La fecha oficial del otoño

Aunque tradicionalmente se habla del 23 de septiembre como el día en el que comienza el otoño, la fecha no es siempre exactamente la misma. Las estaciones astronómicas dependen de la posición de la Tierra respecto al Sol y no de un día fijo establecido en el calendario.

En 2026, el momento exacto llegará durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre a las 02:05 horas en la España peninsular. En Canarias será a la 01:05, debido a la diferencia horaria. El instante marcará el final astronómico del verano y el comienzo de una estación que durará aproximadamente 89 días y 21 horas.

Qué ocurre durante el equinoccio

El inicio del otoño está relacionado con el denominado equinoccio de septiembre. Se produce cuando la Tierra alcanza el punto de su órbita desde el que el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur. A partir de entonces, en el hemisferio norte comienza el otoño, mientras que en el hemisferio sur empieza la primavera.

El término equinoccio procede del latín aequinoctium y hace referencia a la idea de una duración similar entre el día y la noche. Sin embargo, no significa que en todos los lugares haya exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad, ya que factores como la refracción atmosférica y el tamaño aparente del Sol hacen que esa igualdad no sea exacta.

Una de las consecuencias más perceptibles de la llegada del otoño será la reducción progresiva de las horas de luz. Después del equinoccio, los días continuarán acortándose en el hemisferio norte hasta alcanzar el mínimo anual alrededor del solsticio de invierno.