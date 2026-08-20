Qué hacer en caso de terremoto: recomendaciones para protegerse del Instituto Geográfico Nacional

La sucesión de un terremoto puede iniciarse sin previo aviso y en cualquier momento, así que conocer cómo actuar ante este fenómeno es clave. Por eso, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ofrece recomendaciones para prepararse y saber qué hacer antes, durante y después de un movimiento sísmico. La elaboración de una guía preparatoria busca entrenar a la población para aumentar la seguridad.

¿Qué hay que hacer antes de un terremoto?

Los especialistas señalan que la preparación comienza en casa. El IGN recomienda tener preparado un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, una linterna, un silbato, una radio con pilas y un extintor. Además, aconsejan hablar con los miembros de la unidad familiar y realizar simulacros. La identificación de zonas seguras y salidas de la vivienda, colegio o trabajo y conocer cómo cerrar las llaves de agua, gas y electricidad es fundamental. Otra de las medidas consiste en reducir los riesgos dentro de casa, asegurando los cuadros, espejos, lámparas, armarios y librerías. El IGN avisa que no se deben colocar objetos pesados en lugares elevados.

La actuación correcta

Cuando empieza el movimiento, la calma es uno de los requerimientos principales. En el interior, es importante mantenerse alejado de muebles, ventanas y lámparas. Además, los expertos recalcan en utilizar las pautas de agacharse, cubrirse y agarrarse. En caso de estar en el exterior, se aconseja mantenerse alejado de edificos, muros y postes eléctricos. Las personas que estén conduciendo deben pararse en un lugar seguro, activar las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo. En áreas donde haya multitud, es vital protegerse la cabeza con los brazos o refugiarse debajo de asientos y mesas, afirma el IGN. Por último, aquellas personas que utilicen silla de ruedas deben frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza.

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¿Qué ocurre después?

El IGN aconseja que, tras el seísmo, se deben cerrar las llaves de agua, luz y gas y utilizar las escaleras, evitando el ascensor. A su vez, recomiendan iluminar con una linterna, sin entrar en edificios dañados. Si hay heridos graves, no se pueden mover, salvo que exista un peligro inminente, como quedarse atrapado. Aquellas personas que se queden bajo los escombros deben seguir las siguientes recomendaciones:

Cubrirse la boca y la nariz.

Evitar gritar y golpear un objeto para indicar la posición.

Conviene estar alerta ante posibles réplicas.

Utilizar el telefóno sólo cuando sea necesario.

Seguir sólo las indicaciones de organismos y autoridades oficiales.

El IGN explica que anticiparse podría ayudar a reducir los riesgos y mejorar la respuesta ante un terremoto, estando disponible toda la información en su guía oficial.