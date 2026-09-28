Alineación de España contra Croacia: De la Fuente prepara cuatro cambios

Luis de la Fuente prepara cambios en la alineación de España. El seleccionador español tiene previsto introducir tres novedades respecto al once que ganó a Inglaterra en Wembley, aunque sin tocar demasiado una estructura que funcionó en territorio inglés. Grimaldo, Pedri, Baena y Oyarzabal serían las principales novedades, mientras que Cucurella, Dani Olmo, Nico Williams y Ferran Torres comenzarían el encuentro desde el banquillo.

De la Fuente, por tanto, mantendría siete de los once futbolistas que comenzaron el encuentro de Wembley. Una declaración de intenciones después de la buena respuesta ofrecida por España ante Inglaterra y también una demostración de que el seleccionador no pretende realizar grandes experimentos en este comienzo de la Liga de Naciones.

Grimaldo entra en defensa

El primer cambio aparecería en el lateral izquierdo. Grimaldo ocuparía el puesto de Cucurella, uno de los jugadores que descansaría después del esfuerzo realizado en Wembley.

No habría más modificaciones en defensa. Unai Simón seguiría siendo el elegido bajo palos y Pubill volvería a ocupar el lateral derecho, mientras que Cubarsí y Laporte formarían nuevamente la pareja de centrales.

Pedri vuelve al once

La segunda novedad será especialmente importante. Pedri apunta a titular en lugar de Dani Olmo y formaría un centro del campo de muchísimos quilates junto a Rodri y Fabián.

De la Fuente recuperaría así una sociedad que le permite controlar el balón y dominar los partidos desde la posesión. Rodri actuaría como referencia por delante de la defensa, mientras que Fabián y Pedri tendrían mayor libertad para aparecer entre líneas y acercarse al área rival.

La entrada del canario supone además añadir todavía más control a una selección que quiere mandar desde el primer minuto. Después de comenzar desde el banquillo en Wembley, Pedri tendría su oportunidad desde el inicio.

Oyarzabal recupera su sitio

El tercer y cuarto cambio aparecería arriba. Oyarzabal entraría por Ferran Torres para ejercer como referencia ofensiva de España. El delantero regresaría de esta manera a un once en el que estará acompañado por Lamine Yamal y Baena, que entraría en lugar de Nico Williams.

Oyarzabal vuelve además a una posición en la que se ha convertido en uno de los futbolistas de máxima confianza del seleccionador. Su movilidad, capacidad para asociarse y facilidad para aparecer dentro del área le han convertido en una pieza fundamental durante la etapa de De la Fuente.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España ante Croacia: Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Laporte, Grimaldo; Rodri, Fabián, Pedri; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.