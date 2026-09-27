España canta las 40 en Wembley

España no entiende de resacas. Dos meses después de conquistar el Mundial, la selección de Luis de la Fuente estrenó su segunda estrella con una victoria ante Inglaterra en Wembley de esas que dan prestigio y que se recuerdan con el paso de los años, de las décadas. Un triunfo que eleva a 40 su racha de partidos oficiales sin perder. Llegaba a Londres con 39 encuentros invicta en competición y el triunfo amplía la cuenta a 31 victorias y nueve empates. Su única derrota en este tramo fue en el amistoso contra Colombia.

El escenario y la forma de ganar hicieron la noche aún más especial. Inglaterra le dio la vuelta al marcador antes del descanso, pero España respondió para llevarse el partido. Desde 2018, ningún visitante remontaba y ganaba un encuentro oficial en Wembley ante los ingleses. Aquel equipo también fue España, en el estreno de la Liga de Naciones, con goles de Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno.

Los nombres de una victoria para la historia

Álex Baena firmó por primera vez un gol y una asistencia en un mismo partido con la Selección. Mikel Oyarzabal, por su parte, ya suma 25 tantos con Luis de la Fuente y se sitúa entre los jugadores que más han marcado para España bajo un mismo seleccionador: David Villa anotó 41 con Vicente del Bosque y Raúl hizo 24 con José Antonio Camacho.

La noche también dejó dos cifras personales. Pedri alcanzó los 50 partidos como internacional absoluto, mientras que Fabián Ruiz amplió una estadística extraordinaria: 51 encuentros con España sin conocer la derrota. Son registros individuales que ayudan a explicar la continuidad de este equipo, capaz de cambiar piezas sin perder su carácter competitivo.

Una racha que crece y crece

Antes de visitar Wembley, Luis de la Fuente había dirigido 50 partidos desde que asumió el cargo en diciembre de 2022: 38 victorias, diez empates, dos derrotas, 125 goles a favor y 37 en contra. El triunfo ante Inglaterra eleva su balance a 39 victorias en 51 encuentros. El seleccionador sigue sumando después de ganar la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial.

España ha ganado, además, sus nueve enfrentamientos de los últimos dos años ante selecciones que han sido campeonas del mundo: Italia, Alemania, Francia en tres ocasiones, Inglaterra en dos, Uruguay y Argentina. Wembley añadió el noveno a una lista que retrata la dimensión de la racha. Esta selección no sólo encadena resultados: gana también cuando enfrente están las selecciones con más historia.