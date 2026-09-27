A por la segunda estrella: España reta a la campeona del Mundial sub-20 femenino

Dos meses después, España volverá a jugar la final de un Mundial. Después de la gesta de los de Luis de la Fuente, ahora es turno de la Sub-20 femenina de hacer historia en Lodz con el objetivo de bordar su segunda estrella frente a Corea del Norte, vigente campeona, que cuenta con tres títulos mundiales y que hace dos años se impuso a las españolas en la final del Mundial Sub-17.

España llega a la gran cita tras firmar un camino inmaculado en tierras polacas. El equipo dirigido por David Aznar, que acudió al torneo después de proclamarse campeón de Europa Sub-19, permanece invicto tras seis victorias, con 21 goles a favor y ninguno de sus partidos perdido. En la fase de grupos superó a Nigeria (2-0), Nueva Caledonia (11-0) y China (1-3), antes de imponerse a Portugal (2-0) en octavos, Brasil (0-1) en cuartos e Italia (0-2) en semifinales.

El combinado nacional afronta así su tercera final mundialista Sub-20, después de las disputadas en 2018 y 2022. En Francia, las españolas cayeron ante Japón por 3-1, mientras que cuatro años después, en Costa Rica —la edición de 2020 fue suspendida por la pandemia de covid-19—, se tomaron la revancha y derrotaron a las niponas por el mismo resultado para conquistar el primer Mundial de su historia.

Corea del Norte no será fácil

Ahora, España aspira a sumar una segunda estrella ante una selección que llega como vigente campeona y que también atraviesa un gran momento. Corea del Norte ha ganado tres de las cuatro finales que ha disputado: se proclamó campeona en 2006 ante China (5-0), en 2016 frente a Francia (3-1) y en 2024 contra Japón (1-0). Su única derrota en una final llegó en 2008, cuando perdió ante Estados Unidos por 2-1.

Las asiáticas también han firmado un torneo perfecto. Han ganado sus seis encuentros y todavía no han encajado ningún gol, mientras que han marcado 16. Su fortaleza defensiva le ha permitido establecer el récord de imbatibilidad del torneo, con nueve partidos consecutivos sin recibir un tanto. Yon-a Choe, con cinco goles, es su principal referencia ofensiva.

España, en cambio, presenta unos registros especialmente destacados en ataque. Es la selección que más goles ha marcado en el campeonato, con 21, y también lidera las estadísticas de asistencias, con 13; remates, con 167, y precisión en los pases, con un 89 %. Pau Comendador, autora de uno de los tantos en la semifinal ante Italia, encabeza además la clasificación de goleadoras del torneo con seis dianas, mientras que Aicha Camara es la futbolista que más pases ha completado, con 445.

España quiere ganar otro Mundial

La clasificación para la final llegó después de superar a Italia por 0-2. La selección transalpina, una de las revelaciones del campeonato y que nunca antes había conseguido superar la fase de grupos en esta categoría, resistió hasta la semifinal, pero un gol en propia puerta de su portera y otro de Pau Comendador sellaron el pase español.

Corea del Norte, por su parte, alcanzó la final después de superar a Colombia por 3-0. Las norcoreanas ya habían dejado atrás durante el torneo a Portugal, Costa Rica, Colombia, Japón y Canadá, además de volver a enfrentarse a Colombia en semifinales.

Aunque España y Corea del Norte nunca se han enfrentado en una final del Mundial Sub-20, sí existe un precedente en esta categoría. En los cuartos de final del Mundial de 2016, disputado en Papúa Nueva Guinea, las norcoreanas se impusieron por 3-2, con goles españoles de Lucía García y Nahikari. Corea del Norte terminaría conquistando aquel campeonato.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se produjo, sin embargo, en el Mundial Sub-17 de 2024. Prácticamente las mismas generaciones de jugadoras que ahora se encuentran en Lodz se enfrentaron entonces en la final celebrada en Santo Domingo. Celia Segura adelantó a España, pero Jon Il-chong, que posteriormente recibiría el Balón de Oro del torneo, igualó el encuentro. Tras el 1-1 al término del tiempo reglamentario, Corea del Norte se impuso en la tanda de penaltis por 4-3.

«Repetir final significa un gran logro para los dos países, demostrando el trabajo que se está haciendo en categorías inferiores. Para nosotros es un privilegio poder medirnos dos años más tarde y cerrar un ciclo dos años después y demostrar el nivel del fútbol español», señaló David Aznar en la previa.

El técnico español destacó también el recorrido de su equipo hasta la gran cita: «Sabemos la expectación que hay y la confianza en lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. No es sólo llegar a la final, sino cómo llegamos a esa final. Hemos hecho un viaje precioso y queremos cerrarlo de la mejor manera posible». En la misma línea, la centrocampista Elene Gurtubay aseguró antes del encuentro: «Hasta ahora, ningún equipo nos ha vencido. Creo que sólo tenemos que seguir adelante y no pensar en nada más».

Con dos de las selecciones más laureadas de las últimas ediciones frente a frente, Lodz será escenario de un duelo entre la potencia ofensiva española y la fortaleza defensiva norcoreana. España busca su segundo título; Corea del Norte, convertirse en la primera selección capaz de revalidar el Mundial sub-20 femenino.