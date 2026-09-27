A qué hora empiezan los partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en la Laver Cup 2026 y cómo ver por televisión en directo y en streaming gratis

La Laver Cup 2026 se decide hoy, domingo 27 de septiembre, en Londres y Europa llega a esta fecha por delante en el marcador, ya que van ganando 7-5 al resto del mundo. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar se enfrentarán a Álex de Miñaur y a Taylor Fritz respectivamente en dos choques que podrían acabar siendo decisivos para que el título caiga del lado de los del viejo continente. Te contamos cómo ver por televisión en directo y a qué hora empiezan los choques del de El Palmar y del madrileño.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en la Laver Cup: horario del partido contra Álex de Miñaur

Carlos Alcaraz jugará este domingo 27 de septiembre contra Álex de Miñaur en lo que puede ser un encuentro decisivo e importantísimo para el devenir de la Laver Cup 2026. La organización ha querido que el choque del murciano se dispute en el horario de no antes de las 15:20 horas, una menos en las Islas Canarias, ya que dependerá del choque que se disputa antes en el O2.

Horario del partido de Rafa Jódar en la Laver Cup contra Taylor Fritz

Tras la finalización del partido entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur llegará el turno de Rafa Jódar, por lo que el de Leganés va a tener que vestirse de corto para enfrentarse a Taylor Fritz en otro de los encuentros más destacados de la jornada de este domingo 27 de septiembre. Este choque no arrancará antes de las 16:30 horas (horario peninsular) en el O2 de Londres.

Dónde ver a Carlos Alcaraz y a Rafa Jódar en la Laver Cup 2026 en directo gratis y por TV en tiempo real

Como ha venido sucediendo durante todo el fin de semana, la Laver Cup 2026 se va a poder ver este domingo en directo por televisión en nuestro país en exclusiva por el canal que Eurosport tiene en diferentes plataformas, pero también por Teledeporte de RTVE, así que se podrá ver gratis y en abierto por la TV. Esto se traduciría en que el Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur y el Rafa Jódar – Taylor Fritz se podrán ver por estos dos operadores, los cuales también tienen sus aplicaciones para retransmitir en vivo online y en streaming todo lo que suceda en el O2 londinense con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda hoy, domingo 27 de septiembre en la jornada decisiva de la Laver Cup 2026. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del Carlos Alcaraz – Álex de Miñaur y el Rafa Jódar – Taylor Fritz y una vez que acaben los encuentros publicaremos sus respectivas crónicas y compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde la capital de Inglaterra.

Dónde escuchar por radio los partidos de Alcaraz y Jódar en la Laver Cup 2026

Para terminar, todos los seguidores del tenista murciano y del madrileño que tengan cosas que hacer y no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming deben saber que van a poder escuchar gratis por la radio los partidos de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, Cope o RNE conectarán con Londres para contar todo lo que suceda en el O2 en la Laver Cup 2026.