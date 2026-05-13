Quién es el padre de Rafa Jódar: qué estudió, a qué se dedica…

Rafa Jódar es la gran sensación tenística del 2026. El jugador español de 19 años de edad ha superado todas las expectativas en sus primeros meses en el circuito ATP. La gira de tierra está siendo la de su confirmación definitiva dentro de la élite. El madrileño estrenó su palmarés ATP en Marrakech y ha alcanzado como mínimo los cuartos de final en el Conde de Godó, el Mutua Madrid Open y, ahora, en el Masters 1000 de Roma. Además de su tenis ofensivo, hay un imprescindible para Rafa Jódar cada vez que pisa la pista: su padre.

Cómo se llama el padre de Rafa Jódar

Los grandes tenistas de la actualidad acostumbran a contar con equipos amplios compuestos por diferentes figuras como la de nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, manager o entrenador. Una realidad que contrasta con la de Rafa Jódar. La soledad de su padre, con el que comparte nombre, en el box llama la atención y se ha hecho más notoria con la mayor exposición que ha alcanzado el madrileño en los últimos meses.

A una victoria del Top 8 del año y ya confirmado como cabeza de serie para Roland Garros, nadie discute por el momento las elecciones de Rafael Jódar sobre la prometedora carrera de su hijo.

A qué se dedica el padre de Rafa Jódar

Los estudios y la carrera profesional de Rafael Jódar está estrechamente ligada con la incipiente carrera del tenista de 19 años. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD) por el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid, ejerce como profesor de Educación Física en un instituto.

Un rol como maestro que también está tomando con su hijo Rafa. «Se ha convertido en mi maestro personal. No veo ninguna razón para cambiar de entrenador por ahora», comentó el tenista de Leganés al ser preguntado sobre ampliar su equipo de trabajo.

¿Por qué Rafa Jódar siempre está solo en los partidos?

El éxito tempranero de Rafa Jódar en su carrera profesional ha hecho más destacable la ‘soledad’ de su padre en su box y el contraste con nutridos equipos como los de Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Incluso la buena relación que mantienen los Jódar durante partidos y entrenamientos, lejos de la actitud que han mostrado otros tenistas que han trabajado con sus familiares cercanos como Alexander Zverev o Stefanos Tsitsipas.

«Mi equipo siempre ha sido mi padre», ha remarcado el tenista de Leganés sobre la composición de su equipo. Rafael Jódar es la cabeza visible que dirige la carrera de su hijo, tanto a los ojos del mundo como de puertas para dentro. Su único acompañante reciente en el box ha sido el doctor Ángel Cotorro, presente durante el partido ante Álex de Miñaur del Mutua Madrid Open. Rafa Jódar apuesta por el momento por un modelo clásico, menos especializado y al que apunta a sumar incorporaciones puntuales a medio plazo.

Qué hace el padre de Rafa Jódar en la carrera de su hijo

El padre de Rafa Jódar ejerce varias funciones dentro del equipo de su hijo. La más visible es la de entrenador, como se le puede escuchar durante los partidos con algunas indicaciones tácticas o simplemente como apoyo y desahogo del joven tenista durante los momentos de tensión.

Su bagaje profesional y formativo también le otorgan una base para actuar como preparador físico de su hijo. Incluso ejerce como manager, gestionando otros aspectos de la carrera de Rafa Jódar y aspectos como las relaciones con los medios de comunicación.