La Diputación de Badajoz elaboró dos actas distintas sobre los rivales del hermano de Sánchez como adelantó OKDIARIO

La Diputación de Badajoz elaboró dos actas con distintas puntuaciones de los candidatos a la plaza que se adjudicó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Se trata de una prueba clave en el juicio que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Badajoz y que fue revelada en exclusiva por OKDIARIO.

Las notas para la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz fueron modificadas al menos una vez. Los candidatos nunca tuvieron acceso a ellas.

Han sido las acusaciones las que han expuesto en el juicio esta revelación. En la primera acta, todos los candidatos, excepto David Sánchez, se consideraron «no aptos» en la entrevista. Posteriormente, seis de ellos sí lo fueron, entre ellos, David Sánchez.

El primer documento fue enviado por parte de Félix González, jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, a José Ramón Suárez Arias, entonces jefe de Recursos Humanos, el 10 de julio de 2017, precisamente, el mismo día en que el hermano del presidente firmaba el contrato.

El informe figura como anexo en un mail: «Buenas, José Ramón. Te mando el informe-propuesta del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios, por si acaso decides hacer alguna modificación. Creo que este informe coincide 100% con el que tengo en papel (si hubiese alguna diferencia, el del papel será el bueno) en el expediente que está en mi despacho en el mueble pequeño. Hay que imprimirlo en papel de Cultura y luego firmarlo», escribe González.

En este informe, que lleva por título Informe-propuesta valoración cobertura del puesto de Coordinador/a de Actividades de Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en régimen de contratación laboral de alta dirección, ninguno de los candidatos -a excepción de David Sánchez- recibe una puntuación favorable en la entrevista, estimándose, en todos los casos, que «no concurren las habilidades y aptitudes del participante para el desempeño de las funciones directivas del puesto objeto de la convocatoria».

Sin embargo, en otro informe -que es el que se incorporó finalmente al expediente- varios aspirantes sí reciben el visto bueno en la entrevista. Se trata de Cristina Inmaculada de Frutos, Antonio Lájara, Miguel Morán, Roberto Pálmer y Celia Sánchez del Río, además de David Sánchez Pérez-Castejón que es, de nuevo y con diferencia, el mejor valorado.

El abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha valorado que la UCO «constató» que existía otro informe de valoración respecto de los candidatos que «por lo menos hasta el 25 de noviembre del 2021 estuvo en la diputación». Además, «es a partir de esa fecha cuando, de manera sorpresiva, desaparece del expediente y la diputación decide incorporar unas nuevas actas y unos nuevos informes de valoración de los candidatos», ha dicho. Se trata de «un documento que es inexistente a fecha de hoy en el expediente administrativo». Ante esta situación, ha considerado que o «había dos informes de valoración y se incorporó uno y después el otro desapareció» o «peor aún», «otra hipótesis», que «a la vista de ese informe y que se daba como no concurrente a 10 de los 11 aspirantes, se decidió por parte de la diputación realizar otro donde se diera a seis aptos y a cinco no aptos, lo cual sería todavía mucho más grave» e «indiciariamente acreditaría» que «por lo menos» en la creación del puesto «hubo disposiciones administrativas que presuntamente vulneraron el Código Penal» y podría ser «indiciaria» de un delito de prevaricación».

5 puntos menos

Se da la circunstancia, además, de que uno de los rivales de Sánchez, Nerses Avakimyam, recibe distinta puntuación en las actas, siendo en la primera de 70 puntos y, finalmente, de 65. La diferencia radica en la puntuación del apartado de «experiencia profesional en dirección de orquesta», recibiendo en un caso 10 puntos y rebajándose a 5 puntos.

En ambos informes resulta llamativa la especial atención al currículo y entrevista de David Sánchez, deshaciéndose los evaluadores en elogios hacia el candidato. Del hermano del presidente del Gobierno destacan su «completo currículo vitae», especialmente «su experiencia profesional en dirección de orquesta, con especial atención a Jóvenes Orquestas», así como «su alto nivel de idiomas y de interrelación con otras instituciones culturales y musicales, nacionales e internacionales».