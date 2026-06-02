Begoña Gómez se defiende con el informe de un ex cargo de Correos que pidió votar a Sánchez y «derrotar al fascismo»

En el marco del caso Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez entregó al juez un informe para defenderse de las acusaciones de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. El autor del informe es el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid, Julio González García, quien, entre 2018 y 2024, fue secretario general y del Consejo de Administración de Correos bajo las órdenes de Juanma Serrano, íntimo amigo del presidente del Gobierno.

González no ha ocultado su afinidad con el Gobierno ni sus críticas a la oposición. Durante la campaña de las elecciones generales del 23J, por ejemplo, calificó a Alberto Núñez Feijóo de «ametralladora de falacias» y consideró que había convertido el debate electoral en un «vulgar juego de trileros». «Sólo hay un resultado válido, el que se forma con los votos de todos nosotros el próximo 23 de julio. Voten, incluso por correo, y tendremos un resultado coincidente con la opinión pública y no con la publicada por medios de comunicación interesados», arengó el entonces cargo de Correos. También arremetió contra los pactos «del diablo» entre PP y Vox.

En otra ocasión, a través de sus redes sociales, también dejó muestra de sus predilecciones políticas: «Al fascismo se le derrota leyendo y votando», afirmó en el contexto de las elecciones a la Comunidad de Madrid, de 2021. Igualmente, proclamó: «Socialismo o barbarie, la del PP y Vox».

En su informe, González defiende ahora la figura de la asistente de Begoña Gómez, considerando que «existe y ha existido siempre». Señala, por ejemplo, que otras esposas de presidentes del Gobierno también habrían utilizado a personal en horarios de trabajo para actos privados, señalando por ejemplo a «los preparativos de la boda de la hija» de José María Aznar. El experto recuerda que la esposa del presidente no ha sido elegida por la ciudadanía, no tiene ningún cargo público, pero debe cumplir un papel institucional, «por lo que podría hablarse de un trabajo (no remunerado) que limita su autonomía y su desarrollo personal».

Esta circunstancia, a su entender, obligaría «a que el personal de apoyo al cónyuge del presidente lo sea, no sólo de su actividad institucional o familiar, sino también de su actividad profesional». Y concluye que «una práctica continuada, como la que se ha seguido desde el año 1977, se ha de mantener hasta ahora, salvo que se regulara en sentido diferente por un acto del poder público».

Según ha acreditado la investigación, Cristina Álvarez realizó numerosas gestiones para las actividades privadas de Begoña Gómez, entre ellas, solicitar financiación para la cátedra que la mujer de Pedro Sánchez dirigía en la Complutense.

Este periódico ha ido revelando distintas imágenes en las que se ve cómo Cristina Álvarez ha ejercido de secretaria personal de Begoña Gómez desde su llegada a Moncloa. También, que la mujer del presidente del Gobierno ha ido acompañada de su asistente a distintos actos de la cátedra en toda España. La asesora llegó incluso a asistir a la firma del convenio de la cátedra en la Complutense y ejerció como azafata en eventos de dicha cátedra.

Durante la investigación, Begoña Gómez ha sostenido que la directora de Programas de la Presidencia del Gobierno le ayudó como «amiga» de forma puntual y que sus gestiones eran un «favor».