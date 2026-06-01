La OCU lo confirma: estos son los únicos 3 helados saludables que venden en supermercados
Toma nota de los helados saludables del supermercado
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Estos son los únicos 3 helados saludables que venden en supermercados, la OCU confirma lo que nadie hubiera imaginado. Es momento de tener en consideración este postre que año tras año acaba llegando a nuestra mesa. Podremos descubrir en él, un buen básico que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Este tipo de elementos que llegan pueden acabar suponiendo un plus de buenas sensaciones.
Lo confirma la OCU y puede convertirse en la antesala de algo más en unas jornadas en las que realmente tocará prepararse para llenar nuestra nevera de buenas sensaciones. Es cuestión de ponernos manos a la obra y hacerlo de la mejor forma posible, con algunas novedades que pueden convertirse en la mejor opción de conseguir aquello que realmente necesitamos. Los expertos no dudan en confirmar lo que podemos comprar en unos supermercados en los que hay un poco de toco, pero quizás algunos alimentos de esos que destacan y que pueden llegar a convertirse en la mejor opción posible.
Lo confirma la OCU
Estamos ente una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando.
Es momento de conseguir algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.
Es hora de saber qué nos dice la OCU en unas jornadas en las que buscamos los mejores helados posibles. Sin que nada nos estropee esta experiencia de disfrutar de ellos. Una larga lista de ingredientes que quizás no conocemos o la manera en la que nos descubre un plus de buenas sensaciones.
La OCU nos regala un extra de buenas sensaciones que puede ser lo que nos acompañará en breve. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser lo que nos dará alguna que otra sorpresa, disfrutando de unos helados que aunque pueden ser procesados, son de buena calidad.
Estos son los 3 únicos helados saludables que venden en el supermercado
Conseguir un helado saludable directamente del supermercado es algo que puede ser una realidad. En unos días en los que realmente conseguiremos un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que hasta la fecha hemos registrado unas temperaturas altísimas.
Tal y como nos explican los expertos de la OCU en las etiquetas está la clave del helado saludable que buscamos:
- Mucho aire y bastante agua. El agregado de aire al helado es de una importancia fundamental para definir su calidad. En la práctica, son burbujas rodeadas de grasa que suponen el 50% del volumen del producto. El aire dota al helado de esponjosidad y ligereza.
- Entre un 50% y un 60% de la parte que no es aire, es agua. El agua forma los cristales de hielo y congela el helado.
- Azúcares, que aportan dulzor y evitan los cristales de hielo. Los hidratos de carbono, sobre todo los azúcares, son una fuente de energía, aunque menor que la grasa, y tienen una notable importancia en la elaboración de los helados, pues además de proporcionarles el sabor dulce, reducen el punto de congelación del agua e intervienen en la textura del alimento, ya que evitan que se formen grandes cristales de hielo.
- Grasas: sobre todo lácteas y de coco. Los helados contienen entre un 5% y un 15% de grasa. La cantidad y el tipo de grasa determina la calidad del helado y su textura. Además de la grasa láctea, en la elaboración de helados se usan grasas vegetales, que no solo afectan al valor nutritivo del alimento (no todas son igual de saludables), sino que determinan la estabilidad del helado, pues tienen distinta temperatura de fusión.
- Considerando que la grasa láctea funde en el rango “correcto”, es frecuente el uso de grasa de coco y de palma, pues sus temperaturas de fusión son similares. Los tipos que más frecuentemente nos hemos encontrado en los helados infantiles analizados son la grasa de coco y la grasa láctea. Otras grasas y aceites de origen vegetal como palma, colza o manteca de cacao son habituales en la formulación de estos productos. También hemos visto, aunque en menos productos, aceite de girasol y aceite de karité o shea.
- Un 3 o 5% de proteínas. Entre un 3% y un 5% del helado son proteínas. Durante el proceso de fabricación del helado, la grasa pasa a través de una pequeña válvula a alta presión para rompiéndose en pequeñas gotas. Las proteínas se adhieren a la superficie de estas gotas de grasa, creando una membrana delgada y evitando que las gotitas de grasa vuelvan a formar gotas grandes.