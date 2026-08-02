Desvelan cinco posibles candidatos a sustituir a Infantino como presidente de la FIFA

Gianni Infantino está viviendo sus días más complicados como presidente de la FIFA. El dirigente suizo se ha visto obligado a dar marcha atrás en su proyecto de privatización del Mundial y el Mundial de Clubes ante la negativa rotunda liderada por la UEFA y secundada por otros organismos del fútbol. Infantino ha quedado en una posición más débil tras confirmarse el fracaso de su plan, por lo que comienzan a surgir alternativas a su mandato al frente de la FIFA.

El proyecto consistía en la creación de una empresa filial, llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), con el objetivo de explotar los derechos comerciales de las competiciones organizadas por el organismo rector del fútbol mundial. La propia FIFA había explicado que esta filial estaría valorada en 20.000 millones de dólares, según J. P. Morgan, y que su plan consistía en vender un 20% de la misma a inversores privados para aumentar los ingresos de sus torneos. La gran promesa de la FIFA para convencer a las 211 federaciones nacionales consistía en premiar con 53 millones de dólares a aquellas que respaldaran la propuesta.

La oposición de la UEFA y de otras federaciones fue frontal y directa contra un Gianni Infantino que ha quedado muy tocado como presidente de la FIFA. «Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente. Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante», explicó la FIFA en un comunicado compartido este sábado.

El fútbol europeo lidera la lista de posibles sustitutos de Infantino

Ya comienzan a surgir nombres de posibles candidatos a sustituir a Gianni Infantino, que concluye su mandato el próximo año por la celebración de elecciones a la presidencia de la FIFA. La cita electoral se llevará a cabo en marzo de 2027, y el medio británico The Sun ya ha puesto sobre la mesa las cinco personas mejor posicionadas para relevar al actual presidente de la FIFA. Entre ellos destacan dos de los hombres fuertes del fútbol europeo, que ha quedado en una posición de fuerza tras liderar la oposición contra el proyecto de privatización del Mundial de Infantino.

Desde medios ingleses ya señalaban a Nasser Al-Khelaifi como el posible candidato de UEFA para enfrentarse al dirigente suizo antes de toda la polémica generada alrededor de esta propuesta. El presidente del PSG y de la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (la antigua ECA) sería uno de los mejor posicionados para sustituir a Infantino. También el otro gran nombre del fútbol europeo, como es el máximo mandatario de la UEFA: Aleksander Ceferin.

El resto de posibles candidatos que señala este medio británico incluye a Arsène Wenger, jefe de Desarrollo Global de la FIFA e impulsor de cambios en las reglas de juego, como la conocida como Ley Wenger para el fuera de juego, desde esta organización. Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf (Norteamérica y el Caribe), que concluye su mandato el próximo año, y Salman bin Ibrahim Al Khalifa, máximo mandatario del fútbol africano como presidente de la CAF.