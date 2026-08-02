Imprevisto de última hora en la pretemporada del Barcelona en Inglaterra: volverán antes de tiempo

El partido de entrenamiento que iba a disputar el Barcelona en la mañana de este lunes contra el Preston North End en las instalaciones de St, George’s Park, durante su stage en Inglaterra, ha quedado suspendido porque el equipo inglés no tiene suficientes jugadores del primer equipo para enfrentarse a los de Hansi Flick. Un contratiempo que no ha gustado nada al club azulgrana y que les obliga a volverse a la Ciudad Condal un poco antes de lo previsto.

Este partido amistoso, que iba a ser el segundo del Barcelona en tierras inglesas tras la derrota por penaltis ante el Birmingham el pasado viernes, se iba a disputar en la mañana de este lunes. Pero no podrá ser y será en ese momento cuando la expedición blaugrana se despida de su stage de pretemporada.

El equipo inglés no tenía suficientes jugadores del primer equipo para medirse al Barcelona y los de Hansi Flick no querían medirse a su filial. Por lo tanto, el stage en Inglaterra del equipo culé ha quedado terminado y el siguiente amistoso del Barça será el sábado que viene con el triangular en Italia. Jugarán 45 minutos contra el Udinese y otros 45 ante el Nottingham Forest.