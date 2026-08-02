Los capazos de Zara, Mango y Parfois que elevarán todos tus looks de vacaciones este verano

Los bolsos capazos vuelven a convertirse en uno de los accesorios estrella de la temporada de vacaciones. Su diseño inspirado en las fibras naturales, su gran capacidad y su versatilidad los convierten en el complemento perfecto tanto para escapadas a la playa como para paseos por la ciudad. Firmas de moda como Mango y Parfois, junto con otras propuestas confeccionadas en yute, presentan capazos que elevarán tu look estas vacaciones.

Son modelos que combinan materiales sostenibles con acabados actuales, adaptándose a las tendencias del verano. Además de aportar un aire sofisticado, estos capazos destacan por su funcionalidad, ya que permiten llevar todo lo necesario sin renunciar al estilo. La tendencia de los capazos este verano apuesta por tejidos naturales como el yute, el papel trenzado y la rafia, materiales que aportan textura y un aspecto artesanal muy buscado en los estilismos vacacionales.

Los capazos de Zara, Mango y Parfois

Los tonos neutros, las rayas marineras y los detalles en madera se consolidan como elementos clave en los diseños más deseados. Entre los modelos que destacan este verano se encuentran el bolso capazo de yute 100% natural de Zara, el bolso tipo tote de fibra natural de Mango y el bolso shopper trenzado con efecto rafia de Parfois, tres propuestas que reflejan la tendencia por los materiales naturales y los acabados artesanales.

Estos diseños se adaptan tanto a los días de playa como a los planes urbanos, convirtiéndose en el complemento perfecto para quienes buscan un bolso amplio, ligero y fácil de combinar con cualquier look veraniego.

Bolso capazo de yute 100% y rayas de Zara

El bolso capazo de yute, disponible por 49,95 euros, destaca por su diseño artesanal y por estar confeccionado con tejido principal de yute 100%, uno de los materiales naturales más populares del verano.

Su estética de inspiración mediterránea se completa con un elegante diseño de rayas, ideal para aportar un toque fresco a cualquier conjunto.

Fabricado con tejido principal de yute 100%.

Diseño de rayas muy versátil.

Asas de mano elaboradas en madera.

Forro interior confeccionado en un tejido diferente para mayor comodidad.

Amplio espacio interior para llevar todos los imprescindibles del día.

Composición

Asa exterior: 100% madera.

Material principal: 100% yute.

Forro: 100% algodón.

Bolso tipo tote de fibra natural de Mango

El bolso tipo tote de Mango, disponible por 49,99 euros, apuesta por un diseño sencillo y muy fácil de combinar. Elaborado con fibra natural trenzada, resulta ideal tanto para el día a día como para las vacaciones gracias a su amplitud y ligereza.

Características principales

Tejido de fibra natural.

Diseño trenzado con acabado artesanal.

Bolsa interior para organizar mejor los objetos personales.

Dos cómodas asas para llevar al hombro.

Forro interior de algodón que aporta mayor resistencia.

Composición

Exterior: 100% paper.

Forro: 100% algodón.

Bolso shopper trenzado con efecto rafia de Parfois

Parfois presenta un bolso shopper de gran tamaño con un atractivo efecto rafia que sigue una de las principales tendencias del verano. Su formato rectangular permite aprovechar al máximo el espacio interior, convirtiéndose en un aliado perfecto para jornadas largas fuera de casa.

Características principales

Diseño shopper de gran capacidad.

Trenzado con efecto rafia.

Formato rectangular muy práctico.

Asas fijas para llevar cómodamente al hombro.

Colgante a rayas con cierre de cremallera.

Llavero decorativo con forma de sol que aporta un toque veraniego.

Composición

Exterior principal: 100% papel.

Exterior secundario: 70% algodón y 30% policloruro de vinilo.

Interior: 60% poliéster y 40% algodón.

Ideas de looks para combinar los bolsos capazos

Vestido blanco de lino, sandalias planas de cuero y gafas de sol de inspiración retro.

Camisa oversize de lino, pantalón corto en tonos beige y alpargatas de esparto.

Vestido camisero estampado con sandalias de cuña y sombrero de ala ancha.

Vaqueros rectos, camiseta básica blanca y zapatillas de lona para un estilo casual.

Conjunto de top de punto y falda midi fluida en tonos tierra.

Mono largo de algodón con sandalias minimalistas y joyería dorada.

Bikini, kimono estampado y sandalias de pala para un día de playa.

Pantalón palazzo blanco con blusa de manga corta y sandalias de tiras.

Falda vaquera midi con camisa anudada y cinturón de rafia.

Vestido floral vaporoso acompañado de sandalias planas y pendientes de fibras naturales.

Consejos para conservar los bolsos capazos