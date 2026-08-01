Bertín Osborne (71 años), sobre su infancia: «En el internado de Campillos me lo pasé de miedo. Estábamos todos los locos»

Bertín Osborne lleva décadas formando parte del mundo del espectáculo. A sus 71 años, continúa ligado a distintos proyectos profesionales, aunque en los últimos meses se ha visto obligado a cancelar varios conciertos debido a problemas de salud.

En COOL hemos rescatado una de sus entrevistas más sinceras. Durante esta conversación, el artista echó la vista atrás para recordar una de las etapas más peculiares de su infancia: los años que pasó en un internado de Málaga.

Lejos de describir aquella experiencia como un periodo difícil, Bertín sorprendió con un relato cargado de humor y nostalgia, en el que recordó las travesuras que protagonizaba junto a sus compañeros y explicó por qué su padre decidió enviarlo a aquel centro.

Sus declaraciones, realizadas en el programa Diez Momentos, presentado por Anne Igartiburu en Telemadrid, muestran una faceta mucho más personal del artista, que no dudó en reconocer que durante su infancia era un niño especialmente inquieto y complicado de controlar.

El internado San José de Campillos

El colegio San José de Campillos, situado en la provincia de Málaga, fue el lugar donde Bertín Osborne pasó parte de su niñez. Se trataba de un internado conocido durante décadas por su disciplina, una característica sobre la que también habló tiempo atrás el periodista Matías Prats en una entrevista concedida a Onda Cero. Por sus aulas también pasaron otras personalidades conocidas, como el humorista Paco Arévalo.

Sin embargo, la percepción de Bertín Osborne sobre aquella etapa dista mucho de ser negativa. Muy al contrario, el presentador asegura conservar un magnífico recuerdo de aquellos años.

«Me lo pasé de miedo», afirmó con una sonrisa durante la entrevista. Una respuesta que sorprendió al contrastar con la fama de severidad que siempre acompañó al centro educativo.

El cantante explicó que el ambiente entre los alumnos era especialmente intenso debido al perfil de muchos de los internos. «Ten en cuenta que estábamos metidos todos los locos peligrosos de Andalucía. Aquello era una cosa… un absoluto caos», recordó entre risas.

Las travesuras que no olvida

Bertín Osborne ha relatado algunas de las anécdotas que más le marcaron. Según explicó, buena parte del tiempo lo dedicaban a idear nuevas travesuras que rompieran la estricta rutina del internado.

«Nos pasábamos el día inventando maldades», confesó en el mencionado programa. Cada viernes, aquellos estudiantes que tenían asignaturas suspendidas debían permanecer en el centro asistiendo a la denominada clase de estudios, mientras los compañeros con mejores resultados académicos abandonaban el colegio junto a sus familias para pasar el fin de semana en casa.

Fue entonces cuando surgían los intentos de fuga. «Venían los familiares a recoger a los buenos e intentábamos convencerles para que nos metieran en la maleta del coche», explicó entre risas, recordando la imaginación con la que trataban de escapar del internado.

A pesar de aquellas travesuras, Bertín quiso destacar el papel de quienes dirigían el centro. «Menos mal que los hermanos Macías eran fantásticos», aseguró, dejando claro que guarda un recuerdo afectuoso de los responsables del colegio.

Los alumnos que lograban escapar

Entre las escenas más llamativas que evocó durante la entrevista, el cantante recordó cómo reaccionaban los responsables del internado cuando alguno de los alumnos conseguía escapar.

Según explicó, los inspectores del colegio utilizaban ciclomotores Vespino para perseguir a quienes abandonaban el recinto sin permiso.

«Cuando la gente huía, salían detrás para trincarlos, como en la cárcel», relató con humor, reconociendo que, visto con la perspectiva del tiempo, aquellas situaciones forman parte de algunos de los recuerdos más divertidos de su infancia.

Lejos de transmitir una sensación de dureza, Bertín Osborne recordó esos episodios como aventuras propias de una etapa marcada por la rebeldía y la despreocupación de la adolescencia.

La decisión de su padre

El artista también ha explicado por qué terminó ingresando en aquel internado. Según relató, su padre consideraba que necesitaba una educación mucho más estricta debido a su comportamiento. «Me meten allí porque era un estudiante distraído», reconoce.

Bertín reprodujo las palabras que, según recuerda, pronunció entonces su padre: «Con este no hay nada que hacer. Lo voy a mandar a Campillos a ver si hago un hombre de él». Sin embargo, el resultado no fue exactamente el esperado.

«Y no, no arregló las cosas», respondió entre sonrisas, antes de explicar que, tras aquella etapa, fue enviado a otro internado, esta vez en El Escorial. «Fue un canchondeo», resumió con su característico sentido del humor.

Paradójicamente, fue precisamente en ese segundo centro donde comenzó una de las pasiones que acabarían cambiando por completo su vida. «Ahí empecé a cantar», recordó. Con el paso del tiempo, aquellas experiencias han dejado de ser simples anécdotas para convertirse en parte del relato personal de un artista que, después de una larga trayectoria profesional, continúa compartiendo episodios desconocidos de su vida con la naturalidad que siempre le ha caracterizado.