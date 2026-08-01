Me apliqué la crema azul de 1 € en un lado de la cara y un sérum de lujo de 490 € en el otro; los resultados en mis arrugas hablan por sí solos

La idea de que un cosmético más caro ofrece mejores resultados está muy extendida entre los consumidores. En el mercado existen cremas hidratantes que valen 2 euros otras que llegan a cifras cercanas a los 500 euros por envase. Ante semejante diferencia de precio, es lógico preguntarse si realmente existe una ventaja visible para la piel y las arrugas o si, en muchos casos, el precio responde a otros factores como la exclusividad, el marketing o los ingredientes patentados. Un experimento reciente publicado en un artículo de Marie France ha reabierto este debate al comparar dos productos situados en extremos opuestos del mercado.

La prueba consistió en utilizar durante un mes dos cremas diferentes en cada lado del rostro para observar si aparecían diferencias apreciables en hidratación, textura o reducción de las arrugas. Por un lado, se empleó la conocida crema azul de Nivea, un producto económico y ampliamente distribuido. En el otro lado se aplicó una crema de lujo de La Mer, considerada una de las referencias más exclusivas del sector cosmético. La experiencia fue documentada por la periodista Claire Cisotti y contó con el seguimiento de un dermatólogo antes y después del ensayo. Aunque se trata de un caso individual y no de un estudio científico, los resultados invitan a reflexionar sobre la relación entre precio y eficacia de los tratamientos para el cuidado facial.

Crema azul vs. Sérum de lujo contra las arrugas en la piel

Antes de comenzar la prueba, un dermatólogo evaluó el estado de la piel de la periodista. El especialista observó signos de deshidratación, algunas líneas de expresión, arrugas poco marcadas y un ligero enrojecimiento compatible con rosácea leve. A partir de ese momento, durante cuatro semanas, la participante aplicó diariamente la crema de Nivea o crema azul en la mejilla izquierda y la crema de La Mer en la derecha, manteniendo el resto de su rutina sin cambios para evitar que otros factores alteraran los resultados.

Los primeros cambios tras las primeras semanas

Durante la primera semana apenas se apreciaron diferencias entre ambos lados del rostro. Las dos cremas proporcionaron una sensación de hidratación y suavidad, aunque la zona tratada con La Mer mostró un enrojecimiento ligeramente inferior. En la segunda semana apareció un pequeño brote de granitos en el lado donde se aplicaba la crema de lujo, aunque desapareció pocos días después sin necesidad de modificar el tratamiento.

A medida que avanzaba el experimento, la periodista comenzó a percibir que las líneas de expresión alrededor del ojo tratado con la crema de Nivea parecían menos visibles y que la piel presentaba una apariencia algo más firme. Para comprobar si se trataba de una impresión subjetiva, pidió la opinión de varias compañeras de trabajo sin revelar qué producto utilizaba en cada lado. La mayoría señaló que la mitad tratada con la crema económica parecía presentar mejor aspecto.

La valoración final del dermatólogo sobre las arrugas y las cremas

Al finalizar el mes, el dermatólogo volvió a examinar el rostro de la participante. Según su valoración, el lado tratado con la crema de Nivea mostraba una hidratación ligeramente superior, menos enrojecimiento y una reducción visible de algunas líneas de expresión alrededor de los ojos. Incluso comentó que esa mitad del rostro ofrecía un aspecto más rejuvenecido en comparación con la otra.

Estos resultados sorprendieron a la propia periodista, ya que esperaba encontrar una ventaja mucho más clara a favor del tratamiento de lujo. Sin embargo, el especialista recordó que la respuesta de la piel depende de numerosos factores individuales y que un único caso no permite extraer conclusiones generales sobre todos los consumidores.

¿El precio determina la calidad de una crema contra las arrugas?

Los expertos insisten en que el precio de un cosmético no siempre refleja su eficacia clínica. El coste también puede depender del posicionamiento de la marca, el diseño del envase, la inversión en publicidad o la incorporación de ingredientes exclusivos cuyo beneficio adicional no siempre resulta evidente en todas las personas.

Organismos como la Academia Española de Dermatología y Venereología destacan que la hidratación diaria y la protección frente al sol continúan siendo las medidas más eficaces para preservar la salud de la piel.

La importancia de elegir según las necesidades de la piel

Más allá del precio, los dermatólogos recomiendan seleccionar una crema adaptada al tipo de piel y a las necesidades concretas de cada persona. Una piel seca, grasa, sensible o con tendencia al acné requiere formulaciones diferentes, por lo que un producto excelente para un usuario puede no ofrecer los mismos resultados en otro.

Este experimento ilustra precisamente esa realidad contra las arrugas. Aunque la crema económica obtuvo mejores resultados en esta prueba concreta, ello no significa que siempre vaya a superar a un tratamiento de alta gama. La eficacia de un cosmético depende de la formulación, la constancia en su aplicación y las características individuales de quien lo utiliza.