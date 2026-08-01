Dani García, chef español: “Para unos tomates aliñados más sabrosos, déjalos reposar 10 minutos para que absorban el sabor y suelten su jugo”

Los tomates aliñados son quizás uno de esos manjares en los que apenas uno repara cuando se trata de comer platos frescos en verano. Siempre se habla del gazpacho bien frío, de las ensaladas, pero ¿hay algo más refrescante que un tomate bien aliñado con su aceite de oliva y una pizca de sal? Es algo básico, sencillo, pero delicioso y que además puede quedar muchísimo más jugoso si seguimos el truco del chef Dani García.

El responsable de restaurantes como Leña y Smoked Room además de tener varias estrellas Michelín, ha dado la clave al explicar una de sus recetas, perfecta para verano, en la que los tomates aliñados son protagonistas. Gracias al truco que ahora os explicamos, logra que los tomates le queden mucho más jugosos. Y sí, sabemos que la elección de un tomate de calidad hará mucho en el resultado, pero también seguir el consejo que nos da el chef García y seguro que nunca más olvidas seguir sus pasos cuando quieras disfrutar de unos tomates aliñados deliciosos.

El truco de Dani García para unos tomates aliñados más jugosos

Lo primero de todo antes de desvelaros el truco de Dani García para unos jugosos tomates aliñados, es elegir bien el tomate. Para ello, nada de elegir cualquier tomate de supermercado. Mejor comprarlo en una frutería de confianza o dejarnos aconsejar por el frutero o dependiente, pero además fijarnos en cosas como la madurez. Si está bien maduro estará mejor para comer y tendrá mejor color y olor.

En cuanto a la especialidad de tomate, podemos elegir varias en verano ya que esta es la época en al que están «en su punto». Por ejemplo una de las mejores para unos buenos tomates aliñados es el tomate buey que suele ser de textura más carnosa y algo más dulce. Pero también están Raf, que es ácido y a la vez dulce, el rosa cuya pulpa es muy jugosa. Y como no, para apostar sobre seguro el tomate en rama que es fácil que lo encuentres y si está bien maduro ofrece un resultado increíble.

En cuanto al truco del chef Dani García, este recomienda darle al tomate su tiempo antes de servirlo. Lo norma es lavar el tomate, cortarlo, echarle aceite vinagre y sal y servirlo. García aconseja que antes de hacer eso, si tienes buen tomate maduro, con un buen contraste de acidez y dulzor, si tienes un buen aceite de oliva virgen extra y añades la sal suficiente, lo último que debes hacer es dejar que los tomates reposen diez minutos. De este modo, se activa un proceso natural en el que la sal comienza a extraer el agua del tomate. Este líquido, rico en sabor, se mezcla con el aceite de oliva y el resto de ingredientes, creando una especie de vinagreta ligera generada por el propio producto. El resultado es una base jugosa, intensa y perfectamente equilibrada que envuelve cada bocado y potencia el conjunto sin necesidad de añadir elementos adicionales.

De este modo, y haciendo algo que es sumamente sencillo, conseguiremos que los tomates estén perfectos para poder disfrutar de un bocado fresco y que seguro querrás repetir.

Receta paso a paso de los tomates aliñados de Dani García

Ahora ya sabemos el truco que tiene este chef para hacer buenos tomates aliñados, pero ¿qué tal seguir los pasos de su receta de forma que la hagamos al 100% tal y como él la prepara?. Podemos así prepararla cada vez que nos apetezca como entrante, o ¿por qué no? Si nos quedan perfectos pueden ser un buen acompañamiento para cualquier plato de carne o de pescado.

Lo primero será como ya dijimos anteriormente, será tener tomates maduros de buena calidad, aceite de oliva virgen extra, sal marina, y un toque de vinagre, pero además, el chef no duda en aconsejarnos que si queremos le podemos añadir otros ingredientes como ajo, hierbas frescas o pimienta negra. Estos elementos, bien equilibrados, permiten crear una receta sencilla pero llena de matices.

Ahora sí, seguimos estos pasos:

El primer paso consiste en lavar y secar bien los tomates antes de cortarlos en rodajas o gajos, procurando que mantengan su estructura.

antes de Colocamos los tomates en una fuente amplia para evitar que queden amontonados.

para evitar que queden amontonados. Se añade la sal de forma uniforme y, si el tomate resulta demasiado ácido, una pequeña pizca de azúcar puede ayudar a equilibrar el sabor.

y, si el tomate resulta demasiado ácido, una pequeña pizca de azúcar puede ayudar a equilibrar el sabor. El aliño se prepara aparte mezclando el aceite con el vinagre y el ajo finamente picado.

Esta mezcla se reparte sobre los tomates junto con las hierbas frescas, que conviene añadir troceadas con las manos para preservar mejor su aroma.

con las manos para preservar mejor su aroma. Y listo! el toque final lo aportan unas vueltas de pimienta negra recién molida.

Una vez completados estos pasos, llega el momento clave: dejar reposar el conjunto entre cinco y diez minutos antes de servir. Como ya explicamos, durante este tiempo, el tomate absorbe el aliño y libera sus jugos, generando esa textura jugosa y ese sabor intenso que marcan la diferencia.