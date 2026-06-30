Los mejores platos para disfrutar en verano sin complicarse

Cuando suben las temperaturas, el cuerpo suele pedir comidas más frescas, ligeras y fáciles de digerir. El verano cambia los horarios, los planes y también la forma de sentarse a la mesa. Apetecen recetas con más agua, menos grasa, productos de temporada y preparaciones que no obliguen a pasar demasiado tiempo en la cocina. Por eso, elegir bien los platos para disfrutar en verano puede marcar la diferencia entre una comida pesada y una experiencia realmente apetecible.

«Gazpacho», el imprescindible de los días calurosos

Pocos platos resumen mejor el verano que el gazpacho. Fresco, ligero y lleno de verduras, se ha convertido en una de las recetas más prácticas cuando el calor aprieta. Tomate, pimiento, pepino, ajo, aceite de oliva y vinagre forman una combinación sencilla que funciona tanto como entrante como bebida refrescante entre horas.

Su éxito está precisamente en esa naturalidad. No necesita grandes acompañamientos ni una elaboración compleja. Basta con buenos tomates, un punto equilibrado de aliño y una textura agradable. Además, se puede preparar con antelación y guardar en la nevera, algo muy útil durante los meses de más calor.

Entre los platos para disfrutar en verano, el gazpacho sigue ocupando un lugar privilegiado porque refresca, hidrata y mantiene intacto el sabor de la huerta.

«Salmorejo», más cremoso y contundente

El salmorejo comparte algunos ingredientes con el gazpacho, pero ofrece una experiencia distinta. Su textura más espesa y cremosa lo convierte en una opción algo más saciante, ideal para tomar como primer plato.

La receta tradicional, elaborada con tomate, pan, aceite de oliva y ajo, suele servirse con huevo duro y jamón picado. Esa combinación aporta contraste y convierte un plato aparentemente sencillo en una comida muy completa.

El salmorejo funciona especialmente bien en comidas tranquilas, cuando apetece algo frío pero con más cuerpo. Por eso se mantiene como uno de los grandes platos para disfrutar en verano dentro de la cocina andaluza y española.

«Ensaladilla rusa», el clásico de bares y terrazas

La ensaladilla rusa tiene algo de receta familiar, de barra de bar y de aperitivo compartido. Patata, zanahoria, huevo, atún, mayonesa y otros ingredientes según la casa forman un plato que nunca falta en verano.

Aunque pueda parecer una receta sencilla, una buena ensaladilla depende mucho del punto de cocción de la patata, de la cantidad justa de mayonesa y de una mezcla equilibrada. Servida fría, resulta perfecta para compartir al centro de la mesa o para acompañar una comida informal.

Entre los platos para disfrutar en verano, la ensaladilla tiene un valor añadido: gusta a casi todo el mundo y se adapta con facilidad a distintos gustos.

«Poke», frescura con toque internacional

En los últimos años, el poke se ha convertido en una de las opciones más populares para comer ligero sin renunciar a un plato completo. Inspirado en la cocina hawaiana, combina arroz, pescado crudo o marinado, verduras, frutas y salsas ligeras.

Su atractivo está en la variedad. Puede prepararse con salmón, atún, pollo, tofu, aguacate, mango, pepino o edamame, creando combinaciones muy frescas y visuales. Además, permite adaptar el plato según el hambre o las preferencias de cada persona.

El poke encaja muy bien con el verano porque reúne proteína, hidratos y vegetales en una sola preparación, sin resultar pesado.

«Boquerones en vinagre», sabor mediterráneo

Los boquerones en vinagre son otro clásico que gana protagonismo en los meses de calor. Servidos fríos, con ajo, perejil y aceite de oliva, funcionan como aperitivo perfecto para terrazas, comidas informales o cenas ligeras.

Su sabor fresco y ácido los convierte en una opción muy veraniega, especialmente cuando se acompañan con pan crujiente o unas aceitunas. Además, representan esa cocina mediterránea sencilla donde el producto manda por encima de cualquier artificio.

Comer fresco sin perder sabor

El verano invita a cambiar el ritmo, también en la mesa. Apetecen platos más rápidos, ingredientes de temporada y recetas que ayuden a sobrellevar las altas temperaturas sin renunciar al placer de comer bien.

Gazpacho, salmorejo, ensaladilla rusa, poke, ensaladas de legumbres o boquerones en vinagre son solo algunas opciones dentro de una lista mucho más amplia. Todos comparten una misma idea: frescura, sabor y facilidad.

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