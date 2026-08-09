No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. El pasado domingo 2 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Abidin ha descubierto que su madre es una criminal, mientras que el fiscal decide agradecer su cooperación para poder detenerla. Kazim, por su parte, trata de lograr que Çiçek y Karam no se escapen con unos valiosos documentos.

A pesar de todo, Karam no tiene reparos a la hora de amenazar con hacer daño a Suna. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ver cómo la familia Korhan regresa a la mansión y todos lo celebran con muchísima alegría. Pero no todo queda ahí, puesto que Ferit asegura a Abidin que siempre van a estar juntos. En cuanto a Seyran, se ve en la obligación de firmar un contrato con la marca sin tener en cuenta a Ferit, mientras que Abidin cree firmemente que sus suegros nunca van a poder perdonarle, ni tampoco los miembros de la familia Korhan. Es más, piensa que no le echan porque Halis se lo ordenó. Suna le hace saber que se marcharán juntos, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 9 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Abidin y Suna han tomado la decisión de marcharse juntos. Es más, él promete protegerla con su vida. Seyran y sus padres están muy tristes con la noticia, pero deciden apoyarla en esta nueva etapa.

Ferit no tarda en darse cuenta de que Seyran jamás quiso traicionarle con la marca, sino que fue todo lo contrario. La familia Korhan no ha tardado en descubrir que sigue en peligro por culpa de Karam, mientras que él ha optado por unir fuerzas con Serpil, la sobrina de Ifakat. ¡No pueden evitar temerse lo peor!

Lejos de que todo quede ahí, podremos ver cómo Abidin y Ferit tratan de hacer todo lo que está en su mano para descubrir en qué lugar se esconde Karam. Todo ello mientras se alegran profundamente por haberse reconciliado y, de esta forma, volver a tener una relación tan buena como antes. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.