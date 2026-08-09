Israel del Amo, coach vocal, muy crítico con la voz de Bad Bunny: «Su voz es incómoda de escuchar»

Israel del Amo se ha convertido en el coach vocal más conocido de la red gracias a sus vídeos en redes sociales analizando actuaciones de muchos de los cantantes más conocidos del mundo. En una época en la que el autotune es una herramienta imprescindible en cualquier grabación musical y concierto en vivo, el experto tiene cada vez más complicado hablar bien de las actuaciones de muchos de los artistas que triunfan en la actualidad. Como no podía ser de otra manera, Bad Bunny es ya un habitual de sus vídeos. Después de analizar al detalle su actuación en la Super Bowl 2026, que ya te contamos en Happy FM, ha querido dedicarle un nuevo vídeo al cantante puertorriqueño, pero esta vez con una reflexión más dura.

«Que Bad Bunny sea uno de los artistas más influyentes de los últimos años, me parece digno de estudio», así empieza Israel este polémico vídeo. «Está claro que la industria musical ha cambiado, pero mucho», así quiere dejar claro que su triunfo le sorprende mucho, pero no culpa al artista, mirando hacia todo el negocio musical y hacia el público, que parece no valorar tanto la capacidad vocal de un cantante.

Aunque todos conocemos casos de artistas que no tienen grandes voces, pero que han llegado a lo más alto, hay que dejar claro que lo han hecho dominando su garganta y no tratando de llegar a lo que no son capaces. Para conseguirlo han tenido que estudiar y ensayar mucho, algo que el coach cree que no está haciendo el ‘conejo malo’: «Su técnica vocal es prácticamente inexistente y está muy desaprovechada».

Aunque ahora mismo los fans de Bad Bunny estarán enfadados, Israel cree que no es por falta de talento, es por falta de trabajo en el estudio: «Desde un punto de vista técnico, podría sacar mucho más provecho a sus cualidades». Aunque no quiere ser tan duro, la próxima frase seguro que no gustará nada a sus seguidores: «La configuración vocal que utiliza hace que en muchas ocasiones su voz me resulte bastante incómoda de escuchar y hasta cómica».

Del Amo asegura que le preocupa que «sea el referente musical de toda una generación». En este punto, recuerda que hasta hace pocos años los cantantes necesitaban «como mínimo una buena voz», «buenas canciones» y «una identidad artística superdefinida», algo que ahora no se valora, culpando al público y no a los artistas, que sólo están dando a la gente lo que buscan.

También mira con lupa la faceta como compositor de Bad Bunny

Muchos de los fans del cantante suelen asegurar que también hay que valorar su talento como compositor, pero Israel también ha querido explicar que en los créditos de sus canciones hay multitud de compositores junto a Benito. Hay que explicar que desde hace años es imposible que una sola persona firme la composición de una canción, puesto que hasta el más mínimo cambio en un tema de gran éxito se negocia, estando por contrato que cualquier que haya intervenido en ella, aunque haya sido cambiando una palabra o frase, deberá aparecer como coautor. Esto no es sólo por el honor; el dinero es muy importante, puesto que esa persona también ganará dinero de los derechos de autor de ese tema, por poca intervención que haya tenido en él.

«Que una persona con unas cualidades artísticas tan limitadas sea una referencia para tantos jóvenes me parece preocupante», continúa. El miedo del coach vocal es que se pueda entender que «la mediocridad y la dejadez sean la clave para el éxito».

Pero no todo el peso de estas críticas cae sobre Bad Bunny —que sus fans ya estarán buscándome para insultarme—; del Amo vuelve a poner el foco en el público. Si no tiene gran voz y tampoco tiene una genial voz, se pregunta por qué tiene tanto éxito. Es ahí donde, según el coach, está el gran problema: Bad Bunny no es el culpable; él (y su equipo) sólo ha sabido encontrar lo que la gente busca en estos momentos, por lo que deja claro que es el público el que ahora es ‘menos exigente’ con los artistas.