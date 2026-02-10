Un profesor de canto analiza la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: «Incómodo de escuchar»

Bad Bunny ha conseguido que toda Hispanoamérica se rinda a sus pies con su actuación en la Super Bowl 2026, aunque entre los estadounidenses no ha tenido el mismo efecto. Aunque ha sido aplaudido como un gran show, muchas son las opiniones que destacan que no es un gran cantante a nivel vocal, pese al enorme éxito que tiene. Horas después, un profesor de canto como es Israel del Álamo, popular en redes sociales, ha dado una opinión con conocimientos técnicos sobre lo que pudo ver, pero, especialmente, lo que se pudo escuchar.

«Espero no herir la sensibilidad de sus fans», así ha empezado su diagnóstico, dejando claro que no iba a ser especialmente bueno el resultado. Tras escuchar durante unos segundos, su Titi me preguntó, Israel ha sido tajante: «Está claro que talento vocal no tiene y eso todo el mundo lo sabe, pero no es su punto fuerte». De esta manera, ha dejado claro que las virtudes del artista son otras, que más adelante ha querido explicar ante la atenta mirada de sus seguidores.

Sin cortarse un pelo, el profesor de canto ha dejado claro que le parece que es «hasta incómodo de escuchar, las cosas como son», una dura crítica a la voz del ‘conejo malo’. «Utiliza muchísima nasalidad, muy poca dicción. Una lengua demasiado plana, por eso no se le entiende», sentencia.

Pese a las críticas, también ha querido reconocer partes buenas de su actuación. «Utiliza muy bien las métricas de la canción y lleva muy bien el tempo; esto es clave en este género», virtudes que no todos los artistas, especialmente los que están empezando, suelen tener.

Siguiendo con lo bueno, del Amo reconoce que Bad Bunny «escribe muy bien y tiene muy buenas canciones y eso es lo que le ha hecho triunfar, sin duda». Pese a no tener voz, el coach reconoce que ese es «su factor diferencial respecto al resto. Hace cosas que hasta ahora no se habían visto».

Israel reconoce que el cantante «ha sabido darle la vuelta a la tortilla a este género musical» —refiriéndose al reguetón, rebautizado como urbano desde hace años— Esas virtudes le parecen de admirar, pero destaca que talento vocal no tiene.

Por último, el coach vocal cree que Bad Bunny «es el claro ejemplo de que la industria musical ha cambiado», dejando a un lado la voz (el principal instrumento de un cantante), para centrarse en otras cosas que también tiene que tener una gran estrella.