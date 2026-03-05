La DGT se pone seria y lanza una advertencia: multas descomunales por llevar estas gafas de sol cuando conduces

Con la llegada del buen tiempo, las gafas de sol se convierten en un elemento indispensable para los conductores, ya que el sol, sobre todo cuando se encuentra a baja altura, puede dificultar la visión y provocar deslumbramientos. Sin embargo, la DGT advierte que utilizar ciertas gafas de sol puede acarrear multas de hasta 200 euros por una razón muy simple: reducen tanto la luminosidad que dificultan la visibilidad.

Además, Tráfico recuerda la importancia de que las gafas estén homologadas, eviten reflejos y no alteren la percepción de los colores ni distorsionen la visión. «El uso de gafas de sol polarizadas y con cristales de color azulado es recomendable cuando se conduce con el sol de cara, ya que contribuyen a evitar deslumbramientos. Evite conducir con gafas de sol durante la noche o en zonas oscuras, como túneles».

La DGT te puede multar por utilizar estas gafas de sol al volante

Según el Reglamento General de Conductores, estos, para ponerse al volante, deben hacerlo con la agudeza visual mínima recogida en el Anexo IV. La norma autoriza a conducir con una agudeza visual binocular de 0,5 (con o sin corrección); sin embargo, se debe conducir con la mejor visión que pueda conseguir, y si logra una visión superior al 0,5 con gafas o lentes de contacto, aunque no esté obligado, es imprescindible que las utilice.

Durante los meses de verano, la intensidad de radiación solar aumenta exponencialmente, lo que puede provocar deslumbramientos al conducir cuando el reflejo del sol en el asfalto, en otros vehículos o en superficies metálicas. En este contexto, la DGT recomienda el uso de gafas de sol.

Los filtros solares se clasifican según su capacidad de transmitir la luz, siguiendo la normativa ISO 8980-3, que establece categorías del 0 al 4. La categoría 0 deja pasar entre el 80 y el 100 % de la luz y está indicada para días nublados o uso en interiores. La categoría 1 permite el paso del 44 al 80 % de la luz, siendo adecuada para condiciones de luz tenue. La categoría 2 transmite entre el 19 y el 43 % y resulta apropiada para los días soleados. La categoría 3 deja pasar entre el 9 y el 18 %, y es la más recomendada para actividades al aire libre. La categoría 4, con una transmitancia del 3 al 8 %, está destinada a condiciones extremas como alta montaña o nieve, y no es apta para la conducción.

Además del nivel de filtro, existen distintos tipos de cristales. Las lentes fotocromáticas se adaptan a la intensidad de la luz, oscureciéndose o aclarándose según las condiciones. Los cristales polarizados reducen los reflejos y deslumbramientos, siendo muy recomendables para conducir. También están los cristales de espejo, que reflejan parte de la radiación solar, y los antirreflejo, que mejoran la nitidez visual al minimizar reflejos internos.

La profesora Amalia Lorente, de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense explica que «cuando nos ponemos gafas de sol, la pupila se abre y la agudeza visual disminuye. Si además somos amétropes, vamos a ver mucho peor, porque se pierde contraste y se pierde nitidez». En cuanto al color de los cristales, recomienda utilizar «filtros grises, verdes o marrones que no alteran la percepción del color». Mientas, «los marrones incrementan el contraste y los verdes, además de aumentar el contraste, reducen los reflejos y la fatiga ocular». Finalmente, afirma que «no hay evidencia científica de que un color de cristal mejore la visión con determinadas ametropías. Sí se produce una sensación de mayor luminosidad, pero no mejora el detalle, no se produce mayor agudeza».

Filtro de categoría 4

«Nunca deben utilizarse al conducir ni gafas de sol fotocromáticas ni las de filtro de categoría 4. Con este tipo de gafas, al entrar en un túnel, la visión queda gravemente comprometida, ya que reducen tanto el paso de la luz (categoría 4) que es como conducir a ciegas, y el largo tiempo de adaptación de las fotocromáticas (3-5 minutos) reducen dramática y peligrosamente la visión».

Las gafas de sol de categoría 4 están diseñadas para ofrecer la máxima protección frente a la luz solar extrema y los rayos UV. Gracias a sus lentes muy oscuras, bloquean entre el 92 % y el 97 % de la luz visible, lo que reduce de forma significativa el deslumbramiento y la fatiga ocular en situaciones de alta luminosidad.

Consejos para conducir en verano

Más allá del uso de una gafas de sol adecuadas, la DGT ofrece una serie de consejos muy valiosos para conducir de forma segura durante los meses de verano. Los mejores momentos para desplazarse, sobre todo cuando se trata de viajes largos, es de madrugada, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Conducir con un exceso de calor dentro del vehículo aumenta hasta el 20% el riesgo de sufrir un accidente. Asimismo, se recomienda hacer una parada de 15 o 20 minutos cada dos horas de conducción. Otro de los consejos que ofrece Tráfico es evitar las comidas copiosas que puedan provocar digestiones pesadas. Lo mejor es elegir alimentos ligeros.