La DGT lo hace oficial: ésta es la lista completa de los nuevos radares que llegan a España y hay más de 30

Tráfico ha puesto en marcha 33 nuevos radares (20 fijos y 13 de tramo) en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia como parte del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026. La ubicación de los nuevos radares de la DGT es pública.

La DGT recuerda: «si siempre conduces a una velocidad excesiva o inadecuada, es una mera cuestión de tiempo que acabes por sufrir un siniestro. Por el contrario, circular a una velocidad adecuada a la situación en la que te encuentras puede evitar que sufras un accidente y aunque este finalmente llegue a producirse, probablemente será de mucha menor gravedad».

Los nuevos radares de la DGT en 2026

«Forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026. 20 de los nuevos puntos de control de velocidad son fijos y 13 de tramo.

Durante el primer mes los nuevos radares de la DGT avisarán a los conductores del exceso de velocidad cometido con el envío de una carta y pasado este tiempo comenzarán a denunciar. Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves», detalla la DGT.

En la provincia de Alicante se registran varios tramos en la A-31, concretamente entre los puntos kilométricos 216+550 C y 218+900 C, y también entre 211+700 D y 203+995 D. Asimismo, en la A-7 figura un tramo comprendido entre 523+360 D y 519+200 D.

En Asturias, los nuevos radares de la DGT se encuentran en la AS-116, en el punto 3+200 D, y en la AS-377, en el punto 1+150 C.

En Ávila, se incluyen tramos en la AV562, en ambos sentidos entre 11+435 y 9+190, así como en la N-403, entre 86+250 D y 83+320 C, y en sentido inverso entre 83+320 C y 86+250 D.

En Cantabria, se recogen puntos fijos en la N-611 en el 194+330 D, en la CA-142 en el 23+360 D, y en la CA-141 en el 21+300 C.

En La Coruña, consta un punto fijo en la N-550, en el 15+730 C. En Las Palmas, figura un punto en la GC-20, en el 2+700 D, y un tramo en la GC-23 entre 1+480 C y 4+030 C.

En León, aparece un control en la CL-623, en el 7+110 D. En Madrid, se registran puntos en la M-601 (0+930 C), en la M-100 (22+940 D) y tramos en la M-501 entre 46+224 D y 42+375 C, y en sentido inverso.

En Málaga, se incluyen tramos en la A-355 entre 4+450 D y 0+990 D, y viceversa. En Murcia, figura un punto fijo en la RM-620, en el 4+228 C. En Pontevedra, en la VG-20, en el 10+280 D.

En Segovia, aparece la SG-205 en el 24+300 D. En Sevilla, la A-8077 en el 3+180 D. En Tenerife, la TF-1 en el 76+940 D. En Toledo, la CM4008 en el 4+910 D.

En Valencia, se registran tramos en la CV-30 entre 4+150 D y 1+625 D, y un punto fijo en la CV-400 en el 0+735 C. En Valladolid, aparece la VA-30 en el 16+160 D. Finalmente, en Zaragoza, constan puntos en la N-232, en los 244+220 C y 244+945 D.

Multas por exceso de velocidad

La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre las capacidades para conducir. Uno de los efectos negativos más destacados que tiene la velocidad es que afecta al proceso de percepción visual del conductor. Provoca el llamado «efecto túnel», reduciendo la capacidad de anticipación y favoreciendo la aparición de la fatiga, la agresividad y las distracciones.

Por ejemplo, en una vía limitada a 50 km/h, si se circula entre 71 y 90 km/h, puede tratarse de una infracción grave con multa de 100 euros sin pérdida de puntos en los márgenes más bajos. Si el exceso es mayor, como circular entre 91 y 100 km/h, la multa puede ser de 300 euros y la retirada de 2 puntos. Si el exceso alcanza rangos superiores, puede implicar 400 euros y 4 puntos, o incluso 500 euros y 6 puntos.

En una carretera limitada a 80 km/h, circular entre 111 y 120 km/h puede suponer una sanción de 400 euros y 4 puntos. Si el exceso es aún mayor, como superar los 151 km/h, la multa puede ascender a 500 euros y 6 puntos.

Cuando la velocidad supera claramente el límite, por ejemplo en una vía de 100 km/h y se circula por encima de 171 km/h, la infracción se considera muy grave, con multa de 600 euros y 6 puntos.