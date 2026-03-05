El Cupra Born ha dado el mayor salto de su historia con un nuevo diseño, más emocional, electrizante y rejuvenecedor. Madrid ha sido hoy jueves el escenario elegido para presentar al mundo el renovado compacto eléctrico de la marca española, que desde su nacimiento en 2021 se ha convertido en uno de los modelos más vendidos de la gama en Europa.

La llegada del nuevo Cupra Born confirma, una vez más, que electrificación y diversión al volante son perfectamente compatibles, y que la marca española no tiene intención de dejar de superar expectativas.

Con esta actualización, el Cupra Born eleva su diseño, la calidad de sus materiales y el despliegue tecnológico, manteniendo intacta su esencia deportiva y emocional.

Con personalidad propia

Fiel al ADN de la marca, el nuevo Born es más deportivo, más conectado y más elecrtizante que nunca, sin renunciar a la experiencia de conducción que lo distingue dentro del segmento de compactos eléctricos.

El modelo mantiene su base sobre la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, la misma arquitectura que comparte con el Volkswagen ID.3, pero con una personalidad y una puesta a punto claramente diferenciadas.

Los cambios en esta versión renovada afectan tanto al exterior como al interior, a la mecánica y a los sistemas de seguridad y conectividad, haciendo del nuevo Cupra Born una propuesta más completa y madura que su predecesora. En conjunto, la evolución apunta a mantener la competitividad del modelo frente a una oferta eléctrica cada vez más exigente.

Diseño de impacto

En el apartado exterior, el Cupra Born adopta el lenguaje visual más reciente de la marca, el mismo que ya lucen el Tavascan y el Terramar. Los faros Matrix LED con firma triangular son ahora protagonistas de un frontal más afilado y agresivo, mientras que en la parte trasera destaca el logotipo iluminado, un guiño nocturno que refuerza su identidad en carretera.

Los paragolpes delantero y trasero han sido completamente rediseñados para completar una imagen más contundente y coherente con la nueva identidad de Cupra.

La silueta del Cupra Born conserva sus proporciones originales, con 4,32 metros de longitud y un estilo que combina la practicidad de un compacto con la actitud de un coche deportivo. Las nuevas llantas de aleación con diseño aerodinámico optimizado redondean una estética que sitúa al Born en sintonía con los modelos más recientes del catálogo de Cupra. Este giro estético no es casual: la marca consolida una identidad visual más emocional y tecnológica con cada nuevo lanzamiento.

Interior renovado

El habitáculo del Cupra Born también se somete a una actualización relevante, aunque de perfil más contenido. La calidad percibida mejora gracias al uso de materiales más nobles en revestimientos y tapicerías, con una atención especial a los detalles que refuerzan el carácter emocional del modelo. El maletero mantiene los 385 litros de capacidad, suficientes para el uso cotidiano de un compacto urbano.

La pantalla táctil central de 12,9 pulgadas sigue siendo el corazón digital del habitáculo, ahora con procesamiento más rápido y nuevas versiones de software. El diseño interior mantiene el enfoque claramente orientado al conductor, con pocos botones físicos y una arquitectura digital que hace que cada interacción resulte intuitiva. Se prevén, además, nuevas combinaciones de acabados y paquetes de equipamiento opcionales para personalizar el vehículo al gusto del comprador.

Potencia eléctrica

En materia de propulsión, el nuevo Cupra Born ofrece una gama que abarca desde los 204 CV hasta los 231 CV en las versiones estándar, con nuevos motores eléctricos más compactos y eficientes. La autonomía alcanza hasta 594 kilómetros según el ciclo WLTP en las versiones más capaces, una cifra que supone un salto relevante respecto a la generación anterior y que responde a la creciente exigencia del mercado. La tracción trasera y el chasis reajustado garantizan una conducción ágil, precisa y entretenida en todo tipo de carretera.

Las baterías de iones de litio han sido revisadas para mejorar la eficiencia energética y permitir una carga más rápida. La calibración del sistema de control de tracción también ha sido actualizada para gestionar de forma más progresiva el par instantáneo del motor eléctrico, lo que se traduce en mayor seguridad activa en condiciones de baja adherencia. Todo ello sin alterar la base técnica que ha hecho del Cupra Born uno de los compactos eléctricos más equilibrados del mercado europeo.

El Born VZ al límite

En la cúspide de la gama se sitúa el Cupra Born VZ, la expresión más radical y deportiva del modelo. Con 326 CV y 545 Nm de par máximo, esta versión acelera de 0 a 100 km/h en solo 5,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h, con una autonomía de hasta 570 kilómetros. La suspensión más firme, el sistema de frenado optimizado y la dirección más precisa hacen del Born VZ una máquina genuinamente emocionante para los amantes de la conducción pura.

El Cupra Born VZ incorpora de serie los asientos CUPBucket, llantas de 20 pulgadas, emblema VZ en la zaga y colores exclusivos como el Dark Forest. La pantalla multimedia de 12,9 pulgadas se complementa con el sistema de sonido Sennheiser y la iluminación ambiental inteligente Smart Light, que proporciona alertas visuales sobre el estado de carga y los sistemas del vehículo. Estas prestaciones elevan al Born VZ a la categoría de referencia dentro del segmento de eléctricos deportivos.

Conectividad y confort

El apartado de infoentretenimiento del Cupra Born da un paso adelante con importantes mejoras en conectividad y digitalización. El sistema Connected Travel Assist combina el control de crucero adaptativo con el asistente de mantenimiento de carril, ahora mejorado para funcionar incluso en carreteras con señalización deficiente. La integración con dispositivos móviles se amplía para ofrecer una experiencia más fluida y completamente personalizada en cada trayecto.

Una de las novedades más prácticas es el Remote Park Assist, que permite al conductor realizar maniobras de aparcamiento desde su teléfono móvil. El sistema de aparcamiento autónomo es capaz de memorizar hasta cinco maniobras diferentes, lo que facilita el estacionamiento en los accesos habituales del conductor. Estas funciones elevan la experiencia de uso cotidiano del Cupra Born muy por encima de lo esperado en un compacto eléctrico de su segmento.

Seguridad reforzada

La seguridad del Cupra Born se refuerza con una suite ampliada de sistemas de asistencia a la conducción, orientada a reducir el riesgo en situaciones de emergencia y a mejorar la conciencia situacional del conductor al volante.

La gestión térmica de las baterías también ha sido optimizada para garantizar un rendimiento constante en condiciones climáticas extremas, asegurando la fiabilidad del sistema en cualquier entorno. El resultado es un vehículo más seguro y más fiable en el día a día.

Más maduro, atractivo y tecnológico

El Cupra Born presentado hoy en Madrid es el resultado de escuchar al mercado y responder con determinación a las nuevas tendencias de un comprador exigente y amante de la carretera.

Frente a la creciente competencia en el segmento de los eléctricos compactos, especialmente desde las marcas chinas, Cupra apuesta por un modelo más maduro, atractivo y tecnológico, sin perder los valores que lo convirtieron en un éxito desde su lanzamiento en 2021.

Apuntan que el Cupra Born seguirá siendo, en 2026, una de las referencias del segmento y la mejor demostración de que deportividad y sostenibilidad van perfectamente de la mano.

Ascenso imparable

En España, Cupra figura entre las cinco marcas más vendidas de vehículos enchufables en 2025, un hito impulsado en gran medida por el éxito cosechado por el Born desde su presentación.

Desde la marca expresan con orgullo que sigue su vertiginosa marcha ascendente, que en sus ocho años de existencia ya ha producido y entregado un millón de vehículos, con 328.000 durante el pasado 2025, con un aumento del más del 32% con respecto a 2024.