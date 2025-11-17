Cupra impulsa las matriculaciones del Grupo Volkswagen en España y se convierte en la marca que más crece en el mes de octubre con un incremento de sus ventas del 30%. Un éxito que se debe a la llegada de nuevos modelos, acompañados de diseños rompedores y motorizaciones electrificadas, como es el caso del nuevo Cupra Tavascan o el Cupra Terramar. Con estas cifras, la marca duplica el crecimiento del mercado español.

Así lo reflejan los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que destacan los buenos datos de la firma más joven del Grupo Volkswagen que ha registrado 2.565 matriculaciones en el mes de octubre, lo que se traduce en un 30% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que contabilizó 1.972 operaciones comerciales en el mercado español.

Ventas de Cupra en España

En el acumulado del año, Cupra también crece, lo que refleja que estas cifras no son sólo fruto de un crecimiento puntual. El fabricante automovilístico suma 21.840 matriculaciones entre enero y octubre, lo que supone un crecimiento de casi un 20% respecto al año anterior, en el que a estas alturas acumulaba 18.338 ventas en el mercado español.

El resto de marcas del grupo automovilístico alemán también se están anotando resultados positivos pese a la ralentización de la demanda, la entrada de nuevos competidores en el mercado y las dudas de los consumidores con las normativas en materia de reducción de emisiones de C02 aplicadas desde el seno de Bruselas.

En el caso de Volkswagen, el fabricante automovilístico ha sumado 6.937 matriculaciones en el mes octubre, lo que supone un incremento superior al 12%. La firma se anota un crecimiento superior si comparamos las cifras del acumulado del año al aumentar sus ventas más de un 15% con 63.069 unidades comercializadas en el mercado español, situándose como la tercera marca más vendida, sólo por detrás de Toyota y Renault.

Por su parte, Seat ha sumado 4.992 operaciones comerciales en el mes de octubre, lo que se traduce en un incremento de algo más del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que matriculó 4.642 unidades. En lo que va de año, la firma con, también, sede en Martorell acumula 55.498 ventas, un 5,1% más que hace un año. Unos datos que podrían mejorar de cara a 2026 con la renovación de sus superventas Arona e Ibiza con nuevas motorizaciones.

Ventas de coches en España

El mercado de turismos mantiene su buena evolución y logra un aumento del 16% de las ventas en octubre, con 96.785 nuevas matriculaciones. En el total del año, el mercado acumula 951.516 unidades vendidas, que representa un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior, pero todavía un 10% por debajo de los mismos registros en 2019. De todos modos, el buen ritmo acumulado hasta octubre permite situar la previsión de cierre de año por encima del 1,1 millón de ventas de turismos para 2025.