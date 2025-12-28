Qué es la mariposa de un motor y qué pasa si se estropea

Los vehículos están formados por un sinfín de piezas que cuentan con una función específica para que el automóvil pueda trasladarse sin problema y con la máxima seguridad posible. En las próximas líneas os hablaremos principalmente de la válvula de mariposa de un motor: para qué sirve, qué pasa si se estropea, los síntomas que podría mostrar en caso de daño y el precio de reparación, entre otros factores.

Qué es la válvula de la mariposa del motor y para qué sirve

Para empezar explicaremos qué es la válvula de la mariposa del motor. Pues bien, es un elemento del sistema de admisión de aire que regula en todo momento la cantidad de aire que entra al motor. ¿Cómo funciona? A través de una placa circular que girará sobre un eje y se abre y se cierra según la presión del acelerador, es decir, cuanto más se abre más entrada de aire permitirá y el motor, lógicamente, aumentará significativamente su potencia y velocidad. En caso contrario, se reducirá el flujo de aire y la optimización del motor. Cabe destacar que los vehículos modernos, en este caso, poseen una válvula que suele ser controlada de forma electrónica por la unidad de control del motor para mejorar su rendimiento, las emisiones y el consumo de combustible.

Qué pasa si se estropea Si este elemento cuenta con una avería o está próximo a romperse podría alertarnos con varios escenarios, como, por ejemplo, la pérdida de potencia en el motor, pues no recibiría la cantidad de aire correcta y responderá mal o lento en el momento de acelerar. A su vez, también podría sufrir aceleraciones irregulares y el coche daría tirones o aceleraría de forma inconsistente. Un ralentí inestable también podría ser consecuencia de una mariposa en mal estado, pues el motor tendería a vibrar, subir e incluso bajar de revoluciones cuando está detenido. A su vez, aumentará el consumo de combustible y la mezcla de aire-carburante se volverá incorrecta, tendrá dificultad para arrancar, podría sufrir un fallo en la luz de encendido del motor y se activará el modo de emergencia para limitar la potencia del vehículo y evitar daños mayores. Pérdida de potencia

Aceleraciones irregulares

Ralentí inestable

Aumento del consumo de combustible

Dificultad para arrancar

Encendido de la luz de fallo del motor

Síntomas de que la válvula de mariposa está dañada Tal y como destacamos líneas atrás, existen varios síntomas que nos pueden dar una pista si la mariposa del vehículo está dañada o próxima a sufrir una avería grave. Una pérdida notable de potencia al acelerar o una respuesta lenta o irregular del acelerador del vehículo es de lo más común en este tipo de casos. El ralentí un tanto inestable o unas revoluciones fluctuantes también podría ser motivo de una mariposa en mal estado. A su vez, los tirones durante la conducción, una aceleración involuntario o un comportamiento poco común son síntomas ante este escenario. Por otro lado, otros problemas que podrían aparecer serían la pérdida de combustible, cierta dificultad para arrancar el motor, que el testigo se active del cuadro de mando o que el coche entre directamente en modo de emergencia. Precio y cuánto cuesta cambiar la válvula de mariposa de un motor

La gran pregunta del millón. Pues bien, el precio por cambiar la válvula de mariposa del coche dependerá según el modelo, la calidad de la misma y donde lo hagas. No obstante, el coste suele ser entre unos 300 y 800 euros, incluyendo por supuesto la mano de obra del mecánico y la pieza en cuestión, siendo esta última la parte más cara del procedimiento. En resumen, el elemento podría costar desde unos 70 hasta los 300 euros o más, todo dependerá de la marca y modelos, y la mano de obra se podría quedar en unos cientos de euros dependiendo de su complejidad.