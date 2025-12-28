Qué es la mariposa de un motor y qué pasa si se estropea
Descubre qué es la mariposa de un motor y qué funciones tiene
Los vehículos están formados por un sinfín de piezas que cuentan con una función específica para que el automóvil pueda trasladarse sin problema y con la máxima seguridad posible. En las próximas líneas os hablaremos principalmente de la válvula de mariposa de un motor: para qué sirve, qué pasa si se estropea, los síntomas que podría mostrar en caso de daño y el precio de reparación, entre otros factores.
Qué es la válvula de la mariposa del motor y para qué sirve
Para empezar explicaremos qué es la válvula de la mariposa del motor. Pues bien, es un elemento del sistema de admisión de aire que regula en todo momento la cantidad de aire que entra al motor. ¿Cómo funciona? A través de una placa circular que girará sobre un eje y se abre y se cierra según la presión del acelerador, es decir, cuanto más se abre más entrada de aire permitirá y el motor, lógicamente, aumentará significativamente su potencia y velocidad. En caso contrario, se reducirá el flujo de aire y la optimización del motor. Cabe destacar que los vehículos modernos, en este caso, poseen una válvula que suele ser controlada de forma electrónica por la unidad de control del motor para mejorar su rendimiento, las emisiones y el consumo de combustible.
La gran pregunta del millón. Pues bien, el precio por cambiar la válvula de mariposa del coche dependerá según el modelo, la calidad de la misma y donde lo hagas. No obstante, el coste suele ser entre unos 300 y 800 euros, incluyendo por supuesto la mano de obra del mecánico y la pieza en cuestión, siendo esta última la parte más cara del procedimiento. En resumen, el elemento podría costar desde unos 70 hasta los 300 euros o más, todo dependerá de la marca y modelos, y la mano de obra se podría quedar en unos cientos de euros dependiendo de su complejidad.