Qué es el ralentí de un coche
Descubre qué es el ralentí del coche y para qué sirve
Qué es un motor de ciclo Atkinson: cómo funciona y ventajas
Seguramente, la amplia mayoría de conductores en España conozcan qué es el ralentí del coche. Habrá otros, en cambio, que no conozcan los detalles del mismo, por lo que en las próximas líneas os explicaremos todo sobre este sistema de funcionamiento del motor que gira a bajas revoluciones sin calarse. También os detallaremos las causas de rotura, cuánto tarda en cargar la batería, qué significa o sus funciones, entre otros.
Qué es y qué significa
Para empezar, os vamos a detallar qué es el ralentí del coche. Pues bien, tal y como destacamos líneas atrás, el ralentí es como una especie de sistema de funcionamiento del motor cuando está encendido, pero sin acelerar… es decir, cuando el automóvil está completamente parado y el conductor no pisa el pedal del acelerador. En ese momento, el motor girará a baja revoluciones por minuto, las famosas RPM, para mantenerse en marcha sin calarse. Por otro lado, también nos permitirá que otros sistemas como, por ejemplo, el alternador, la bomba del aceite o el aire acondicionado sigan funcionando y, aunque cambie dependiendo el motor o la temperatura, normalmente se sitúa entre 700 y 1000 revoluciones por minuto en la amplia mayoría de vehículos.
