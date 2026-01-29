Qué es el ralentí de un coche

Causas del ralentí inestable

El ralentí también tiene su aspectos positivos y sobre todo negativos, pues se vuelve más inestable a causa de diferentes factores que, lógicamente, explicaremos a continuación. En primer lugar, hay que destacar que se produce esta situación por la suciedad en su válvula con acumulación de carbonilla y otros residuos. Un cuerpo de mariposa sucio también podría ser la causa de este escenario.

Unas mangueras rotas o mal conectadas podrían provocar fugas al vacío y que entre aire extra al motor, alterando la mezcla aire-carburante. Unos sensores defectuosos, problemas con el sistema de inyección y la ya citada mezcla entre el aire y el combustible podrían ser otras de las causas que produzca un ralentí inestable. Por último, no nos podemos olvidar de las bujías desgastadas o en mal estado o problemas eléctricos relacionados con la batería, alternador o las conexiones flojas, que afectan al rendimiento del motor.

Cuál es el ralentí normal de un motor

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el ralentí normal de un motor es el rango de revoluciones al que el motor se mantiene estable cuando está encendido y el vehículo está detenido sin pisar el acelerador. En la mayoría de los vehículos, ya sean modernos o antiguos, se suele situar entre 700 y 1.000 rpm cuando el motor está caliente, aunque puede ser ligeramente más alto en frío para evitar que se cale por completo. El régimen exacto dependerá, a priori, el tipo de motor, es decir, gasolina o diésel, su cilindrada y la gestión electrónica, pero un ralentí correcto debe ser estable, sin vibraciones ni subidas y bajadas bruscas de RPM, lo que nos indicará en todo momento un buen funcionamiento del motor.

