Averías de coches COCHES

Qué es el ralentí de un coche

Descubre qué es el ralentí del coche y para qué sirve

Qué es un motor de ciclo Atkinson: cómo funciona y ventajas

Alemania coches
Tubo de escape.

Seguramente, la amplia mayoría de conductores en España conozcan qué es el ralentí del coche. Habrá otros, en cambio, que no conozcan los detalles del mismo, por lo que en las próximas líneas os explicaremos todo sobre este sistema de funcionamiento del motor que gira a bajas revoluciones sin calarse. También os detallaremos las causas de rotura, cuánto tarda en cargar la batería, qué significa o sus funciones, entre otros.

Qué es y qué significa

Para empezar, os vamos a detallar qué es el ralentí del coche. Pues bien, tal y como destacamos líneas atrás, el ralentí es como una especie de sistema de funcionamiento del motor cuando está encendido, pero sin acelerar… es decir, cuando el automóvil está completamente parado y el conductor no pisa el pedal del acelerador. En ese momento, el motor girará a baja revoluciones por minuto, las famosas RPM, para mantenerse en marcha sin calarse. Por otro lado, también nos permitirá que otros sistemas como, por ejemplo, el alternador, la bomba del aceite o el aire acondicionado sigan funcionando y, aunque cambie dependiendo el motor o la temperatura, normalmente se sitúa entre 700 y 1000 revoluciones por minuto en la amplia mayoría de vehículos.

Causas del ralentí inestable

El ralentí también tiene su aspectos positivos y sobre todo negativos, pues se vuelve más inestable a causa de diferentes factores que, lógicamente, explicaremos a continuación. En primer lugar, hay que destacar que se produce esta situación por la suciedad en su válvula con acumulación de carbonilla y otros residuos. Un cuerpo de mariposa sucio también podría ser la causa de este escenario.

Unas mangueras rotas o mal conectadas podrían provocar fugas al vacío y que entre aire extra al motor, alterando la mezcla aire-carburante. Unos sensores defectuosos, problemas con el sistema de inyección y la ya citada mezcla entre el aire y el combustible podrían ser otras de las causas que produzca un ralentí inestable. Por último, no nos podemos olvidar de las bujías desgastadas o en mal estado o problemas eléctricos relacionados con la batería, alternador o las conexiones flojas, que afectan al rendimiento del motor.

Cuál es el ralentí normal de un motor

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el ralentí normal de un motor es el rango de revoluciones al que el motor se mantiene estable cuando está encendido y el vehículo está detenido sin pisar el acelerador. En la mayoría de los vehículos, ya sean modernos o antiguos, se suele situar entre 700 y 1.000 rpm cuando el motor está caliente, aunque puede ser ligeramente más alto en frío para evitar que se cale por completo. El régimen exacto dependerá, a priori, el tipo de motor, es decir, gasolina o diésel, su cilindrada y la gestión electrónica, pero un ralentí correcto debe ser estable, sin vibraciones ni subidas y bajadas bruscas de RPM, lo que nos indicará en todo momento un buen funcionamiento del motor.

Cuánto tarda en cargar la batería con el coche en ralentí

Cuando el coche está al ralentí, la batería sí se carga, para todos aquellos que tengan dudas sobre ello. Eso sí, será de forma lenta y poco eficiente, puesto que el alternador generará menos energía con un motor a menos revoluciones. Por ello, la gran parte de la electricidad producida se utiliza solo para mantener los sistemas del vehículo en funcionamiento. Esto hace que el elemento se cargue en varias horas y, en una gran mayoría de casos, no llega a cargarse de forma completa. Circular durante 20-30 minutos sí nos ayudará a hacerlo de forma rápida.

Lo más visto

Últimas noticias